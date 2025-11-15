Irāna apstiprina naftas tankkuģa sagrābšanu Hormuzā
Irānas Revolucionārā gvarde sestdien apstiprināja, ka tā piektdien sagrābusi naftas tankkuģi Hormuza jūras šaurumā.
"Vakar no rīta plkst. 7.30 pēc tam, kad tiesu iestāde deva rīkojumu konfiscēt naftas tankkuģa kravu, Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) jūras spēku ātrās reaģēšanas vienības novēroja tā kustību, pārtvēra un konfiscēja to," teikts IRGC paziņojumā.
"Tika konstatēts, ka tankkuģis ir pārkāpis likumu, pārvadājot neatļautu kravu," teikts paziņojumā, piebilstot, ka "tankkuģis pārvadāja 30 000 tonnu naftas ķīmijas kravas un bija devies uz Singapūru".
Kuģis "Talara" bija ceļā no Adžmanas Apvienotajos Arābu Emirātos un Singapūru, kad to sagrāba Irānas spēki, piektdien paziņoja ASV aizsardzības jomas amatpersona. Kā liecina ziņu aģentūras "The Associated Press" analizētie lidojuma dati, vairākas stundas virs "Talara" ir riņķojis ASV jūras spēku drons "MQ-4C Triton", kas novērojis kuģa sagrābšanu.
Privātā apsardzes kompānija "Ambrey" informēja, ka "Talara" tuvojās trīs nelieli kuģi.
Arī Lielbritānijas armijas Jūras tirdzniecības operāciju centrs informēja par incidentu, kad iespējama "valsts iesaistīšanās" likusi "Talara" ieiet Irānas teritoriālajos ūdeņos.
Kiprā bāzētā kompānija "Columbia Shipmanagement" paziņoja, ka ir zaudējusi saziņu ar tankkuģi, kas veda dīzeļdegvielu ar augstu sēra saturu. Kompānija ir informējusi atbildīgās varasiestādes, kā arī kuģošanas drošības institūcijas un kuģa īpašnieku.
ASV jūras spēki ir vainojuši Irānu vairākos mīnu uzbrukumos kuģiem, kas sabojāja tankkuģus 2019. gadā, kā arī 2021. gadā notikušajā bezpilota lidaparāta uzbrukumā ar Izraēlu saistītam naftas tankkuģim, kurā tika nogalināti divi apkalpes locekļi no Eiropas. Šie uzbrukumi sākās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps savā pirmajā pilnvaru termiņā vienpusēji izstājās no Irānas 2015. gada kodolvienošanās ar pasaules lielvarām. Pēdējā lielā kuģa sagrābšana notika, kad 2022. gada maijā Irāna sagrāba divus Grieķijas tankkuģus un turēja tos līdz tā paša gada novembrim.
Šie uzbrukumi saplūda ar Irānas atbalstīto hutiešu uzbrukumiem, kas bija vērsti pret kuģiem Izraēlas un palestīniešu kaujinieku grupējuma "Hamās" kara laikā Gazas joslā. Uzbrukumu dēļ būtiski samazinājās kuģošanu svarīgajā Sarkanās jūras koridorā.
Gadiem ilgā spriedze starp Irānu un Rietumvalstīm apvienojumā ar konfliktu Gazas joslā jūnijā pārauga pilnvērtīgā 12 dienu karā.
Irāna jau sen ir draudējusi slēgt Hormuza šaurumu - šauru Persijas līča ieteku, caur kuru iet 20% no visas pārdotās naftas. ASV jūras spēki jau sen patrulē Tuvajos Austrumos, izmantojot Bahreinā bāzēto 5. floti, lai saglabātu ūdensceļu atvērtu.