Mercs aicina Zelenski iegrožot jaunu vīriešu izceļošanu: "Viņi ir vajadzīgi tur, nevis Vācijā!"
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski noteikt stingrākus ceļošanas ierobežojumus jauniem vīriešiem. "Esmu lūdzis viņu nodrošināt, lai šie jaunie vīrieši paliktu valstī, jo viņi ir vajadzīgi tur, nevis Vācijā," piektdien paziņoja Mercs.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Ukrainā valda karastāvoklis, kas cita starpā paredz aizliegumu izceļot no valsts vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem bez īpašas militāro varasiestāžu atļaujas. Taču augusta vidū Ukrainas prezidents deva rīkojumu vienkāršot izbraukšanu uz ārzemēm vīriešiem vecumā no 18 līdz 22 gadiem. Pēc šī rīkojuma spēkā stāšanās Vācijā novērojams ukraiņu bēgļu pieplūdums.
Pēc Merca teiktā, ievērojama daļa Ukrainas vīriešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem bēg uz Vāciju, jo karadienests sākas tikai no 25 gadu vecuma. Kanclers atklāja, ka ceturtdien telefonsarunā ar Zelenski ļoti atklāti pārrunājis šo jautājumu, kā arī nepieciešamību izmeklēt korupcijas skandālu Kijivā.
Saskaņā ar Vācijas valdības sniegto informāciju Zelenskis informēja Mercu par korupcijas izmeklēšanu, solot "pilnīgu caurskatāmību un ilgtermiņa atbalstu neatkarīgajām pretkorupcijas iestādēm".
Mercs arī atkārtoti uzsvēra vajadzību atbalstīt Ukrainu "finansiāli un, ja nepieciešams, arī militāri turpmākajos gados". Viņš uzsvēra, ka atbalsts Kijivai ir Vācijas un Eiropas Savienības (ES) interesēs.