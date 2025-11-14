Krievijā piespriež cietumsodu slavenajam žurnālistam Jurijam Dudjam. Viņš ir pirmais, kuru notiesā tikai sakarā ar "ārzemju aģenta" statusu
Maskavas tiesa aizmuguriski piespriedusi pazīstamajam žurnālistam Jurijam Dudjam viena gada un desmit mēnešu brīvības atņemšanu par izvairīšanos no ārvalstu aģenta pienākumu izpildes, pavēstījusi aģentūra “RIA Novosti”.
Spriedums tika pasludināts apsūdzētā prombūtnē, jo pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī viņš pameta agresorvalsti. Tiesa paziņoja, ka Dudjs apzināti nepildīja pienākumus, kas paredzēti Krievijas drakoniskajā likumdošanā par ārvalstu aģentiem.
"Mediazona" norāda, ka Dudjs kļuvis par pirmo cilvēku, kuram apsūdzība pieprasīja cietumsodu tikai saistībā ar viņa "ārzemju aģenta" statusu, jo agrāk šādu sodu pieprasīja tikai tad, kad pantam par "ārzemju aģenta" darbību pievienoja arī citas apsūdzības vai arī šai personai jau bija sodāmība.
Dudja advokāts paziņojis, ka spriedums tiks pārsūdzēts noteiktajā kārtībā. Var simtprocentīgi droši paredzēt, ka tas beigsies prognozējami bez vēlamā rezultāta.
Apsūdzība apgalvoja, ka Dudjs divreiz gada laikā tika saukts pie administratīvās atbildības par ārvalstu aģenta darbības kārtības pārkāpšanu. Par spīti māmuļas-dzimtenes prasībām, Dudjs turpināja pārkāpt likumdošanas prasības un izplatīt materiālus vienā no ziņojumu aplikācijām, nenorādot, ka tie ir radīti un izplatīti no ārvalstu aģenta.
Krievija Dudju atzina par ārvalstu aģentu 2022. gada 15. aprīlī, bet jau jūnijā pret viņu ierosināja krimināllietu.
Dudjs ir vairāku dokumentālo filmu autors, no kurām daudzas izpelnījušās varas iestāžu, kā arī galma propagandistu un sulaiņu nepatiku, tostarp par Staļina laika teroru, Čečenijas karu, teroristu iebrukumu 2004. gada 1. septembrī Beslanas skolā un ķīlnieku atbrīvošanas operāciju, kuras rezultātā bez teroristiem gāja bojā 314 atbrīvojamie, tostarp 186 bērni, masveida spīdzināšanām Krievijas tiesībsargājošajā sistēmā, bet nesenākā 2022. gada filma “Cilvēks kara laikā” stāsta par brīvprātīgajiem, kuri palīdz ukraiņu bēgļiem. Kopš 2017. gada viņš “YouTube” vada kanālu “vDudj”, kurā intervē slavenas personības un publicē dokumentālās filmas. Kanālam ir 10,3 miljoni abonentu, tam ir vairāk nekā 2,3 miljardu skatījumu.