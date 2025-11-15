Ķīnā sākusies jauna ražošanas ēra: humanoīdu roboti aizvieto darbaspēku
Ķīnas uzņēmums "Ubtech" pirmo reizi ir piegādājis rūpnīcām milzīgu humanoīdu robotu partiju. Tie jau darbojas lielākajās ražotnēs.
Ķīna veic tehnoloģisku izrāvienu, kas vēl nesen šķita kā zinātniskā fantastika. Kompānija "Ubtech" ir piegādājis rūpniecības uzņēmumiem pasaulē pirmo humanoīdu robotu partiju, kas ir gatava aizstāt daļu roku darba reālajā ražošanā.
Soctīklos publicēts video, kurā redzama jaunā "robotu armiju", kas paklausīgi iesoļo transportēšanas frugonos.
Ķīnas uzņēmums "Ubtech" ir paziņojis par humanoīdu robotu masveida ieviešanas sākumu rūpniecības uzņēmumos. Simtiem Walker S2 vienību jau ir atstājušas rūpnīcu. Masveida ražošana sākās agrāk nekā solīts.
Vairāk nekā simts humanoīdu mašīnu jau ir piegādātas tādu gigantu kā "BYD", "Geely", "FAW Volkswagen", "Dongfeng" un "Foxconn" rūpnīcām. Šī ir pirmā humanoīdu robotu masveida piegāde, kas darbosies reālās ražošanas līnijās.
Šo jauno mašīnu unikālā iezīme ir to spēja patstāvīgi nomainīt akumulatoru blokus. Tas novērš nepieciešamību pēc tradicionālās uzlādes un ļauj robotiem darboties praktiski bez pārtraukumiem, nodrošinot nepārtrauktu ražošanas ciklu. Pēc ražotāja teiktā, tas ievērojami samazina dīkstāves laiku un palielina darbības ātrumu.
Rūpnīcās robotiem tiek uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu montāžu. Tie tiks integrēti ražošanā un loģistikā, kur nepārtraukts darbs visu diennakti ir ļoti svarīgs.