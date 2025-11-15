Nesen veiktā pētījumā atklāts, kuras Eiropas pilsētas ir vislabākie galamērķi šādiem ceļojumiem.
Kur ātri aizšaut brīvdienās: nosaukti labākie īso ceļojumu galamērķi Eiropā
Īsie brīvdienu ceļojumi kļūst arvien pieprasītāki – cilvēki vēlas redzēt pasauli, netērējot tam savu ikgadējo atvaļinājumu. Daudzi izvēlas aizbraukt tikai uz vienu vai divām naktīm, bet citi – pat tikai uz dienu.
Nesen Lielbritānijā veiktā pētījumā atklāts, kuras Eiropas pilsētas ir vislabākie galamērķi šādiem ceļojumiem. "Cilvēki ir sapratuši, ka nav nepieciešama vesela nedēļa, lai justos atpūties. Īss ceļojums var būt tikpat atjaunojošs, ja pārvietošanās ir vienkārša un pilsētā ir viegli orientēties," izdevumam "Daily Mail" atzīst "From LateRooms" izpilddirektors Mets Fokss.
Viņš uzsver, ka svarīgākais ir izvēlēties tādus galamērķus, kur lidosta atrodas ērti sasniedzamā attālumā, pilsētas centrs ir izstaigājams kājām un viesnīca – tuvu vietām, ko iecerēts apskatīt.