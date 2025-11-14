Izmeklēšanā iesaistīti aptuveni 700 amatpersonu.
Pasaulē
Šodien 11:53
Vācijā uzsākta vērienīga policijas operācija, kas saistīta ar iespējamu cilvēku kontrabandu
Vācijas varasiestādes uzsākušas plašu operāciju saistībā ar iespējamu cilvēku kontrabandu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Izmeklēšanā iesaistīti aptuveni 700 darbinieku no muitas, federālās policijas un nodokļu izmeklēšanas vienībām. Un kratīšanas veiktas vairākos īpašumos Vācijas dienvidrietumu pilsētā Bādenbādenē, Bēblingenā un Lerahā, kā arī to apkaimē. Kratīšanas veiktas arī Berlīnē.
Policija Štutgartē piektdienas rītā apstiprināja, ka operācija turpinājusies vairākas stundas. Informācija par aizturētajiem šobrīd nav publicēta, taču policija apliecināja, ka ir iegūti sākotnējie pierādījumi.
Operācija sākta pēc Bādenbādenes prokuratūras lēmuma. Izmeklētājiem ir aizdomas par cilvēku kontrabandu no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī organizētu nodokļu un algu krāpniecību.