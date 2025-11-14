ASV izziņo militāru operāciju Latīņamerikā: mērķis - cīņa ar narkotiku tīkliem
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets ceturtdien paziņoja par militāru operāciju "narkotiku teroristu aizvākšanai" laikā, kad pieaug bažas, ka ASV jūras spēku klātbūtnes palielināšanai Latīņamerikas ūdeņos varētu sekot sauszemes triecieni un plašāks konflikts.
"Šodien es paziņoju par operāciju "Southern Spear" ("Dienvidu šķēps)," Hegsets rakstīja platformā "X", paskaidrojot, ka misija ir "dzimtenes aizstāvēšanai, narkotiku teroristu aizvākšanai no mūsu puslodes un mūsu dzimtenes aizsargāšanai pret narkotikām, kas nogalina mūsu cilvēkus".
Detalizētāku informāciju par operāciju un to, kā tā atšķiras no jau veiktajām militārajām darbībām, Hegsets nesniedza.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija īsteno militāru kampaņu Karību jūrā un Klusā okeāna austrumos, kur izvieto jūras un gaisa spēkus. Operācija tiek raksturota kā ofensīva pret narkotiku izplatīšanu.
Saskaņā ar Savienoto Valstu publiskotajiem datiem kopš septembra sākuma ASV spēki ir uzbrukuši vismaz 20 kuģiem starptautiskajos ūdeņos, nogalinot vismaz 76 cilvēkus. Taču ASV vēl nav publiskojušas pierādījumus, ka šie kuģi tika izmantoti narkotiku kontrabandai vai ka tie apdraudēja ASV.
Televīzijas kanāls "CBS News" trešdien atsaucās uz vairākiem avotiem, kas apgalvojuši, ka augstākās militārās amatpersonas ir iepazīstinājušas Trampu ar atjauninātām iespējām potenciālajām operācijām Venecuēlā, arī triecieniem uz sauszemes.
Venecuēla otrdien paziņoja, ka veic plašu, valsts mēroga militāro izvietošanu, lai stātos pretī pieaugošajai ASV jūras spēku klātbūtnei tās piekrastē. Nesen reģionā ieradusies ASV lidmašīnu bāzes kuģa trieciengrupa.
Karakasa bažījas, ka šī izvietošana, kas ietver arī iznīcinātāju F-35 nosūtīšanu uz Puertoriko un sešu ASV jūras spēku kuģu dislocēšanu Karību jūras reģionā, ir slēpta režīma maiņas akcija.
Tramps pagājušajā nedēļā mazināja bažas par iespējamu karu ar Venecuēlu, bet izteicās, ka Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro dienas ir saskaitītas.