Kolumbija paziņojusi, ka turpinās izlūkošanas datu apmaiņu ar ASV
Kolumbija paziņojusi, ka, par spīti medijos izskanējušajām ziņām, turpinās izlūkošanas datu apmaiņu ar Amerikas Savienotajām Valstīm.
Kolumbijas prezidents Gustavo Petro otrdien platformā "X" paziņoja, ka "visos valsts drošības spēku izlūkdienestu līmeņos dots rīkojums pārtraukt saziņu un citus sakarus ar ASV drošības aģentūrām".
ASV un Kolumbijas attiecības ir saspringtas. Baltais nams vaino Kolumbijas kreiso prezidentu Petro nespējā apkarot narkotiku tirdzniecību un piemērojis viņam un viņa ģimenei ekonomiskās sankcijas. ASV armija arī veic uzbrukumus iespējamiem narkotiku kontrabandistu kuģiem Klusā okeāna austrumdaļā un Karību jūrā.
Kolumbijas opozīcijas politiķi un bijušie Kolumbijas armijas un izlūkdienestu vadītāji pauda pārsteigumu par Petro paziņojumu un izteica bažas, ka tas varētu kavēt ne tikai cīņu ar narkotiku kontrabandu, bet arī Kolumbijas cīņu ar vietējiem bruņotajiem grupējumiem.
Taču šodien Kolumbijas iekšlietu ministrs Armando Benedeti paziņoja, ka Kolumbijas mediji un dažas augsta ranga amatpersonas ir nepareizi interpretējušas prezidenta paziņojumu. Ministrs platformā "X" skaidroja, ka prezidents patiesībā nekad nav teicis, ka ASV aģentūras pārtrauks sadarbību ar Kolumbijas izlūkdienestiem.