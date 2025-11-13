Eiroparlamenta deputāti aicina izstrādāt konkrētus pasākumus, kā risināt ar dzimumu saistītus vardarbības gadījumus ES
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicinājuši ieviest konkrētus Eiropas Savienības (ES) pasākumus, lai risinātu ar dzimumu saistītus vardarbības, veselības aprūpes un nodarbinātības jautājumus.
Kā informē EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa, ziņojumā, kas tika pieņemts ar 310 balsīm par, 222 balsīm pret un 68 deputātiem atturoties, EP aicina Eiropas Komisiju (EK) nākt klajā ar vērienīgu dzimumu līdztiesības stratēģiju 2026.-2030. gadam, ietverot konkrētus likumdošanas un ar likumdošanu nesaistītus pasākumus.
Deputāti vēlas, lai EK iesniegtu Eiropas Padomei priekšlikumu definēt ar dzimumu saistītu vardarbību kā sevišķi smagu ES noziegumu ar pārrobežu dimensiju.
Komisijai būtu arī jāsagatavo pamatnostādnes nesen pieņemtās direktīvas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu īstenošanai un jāatzīst feminicīds (sieviešu vai meiteņu nogalināšana viņu dzimuma dēļ) par atsevišķu noziegumu. Deputāti grib, lai EK iesniegtu priekšlikumu ES tiesību aktos noteikt izvarošanas definīciju, kuras pamatā ir piekrišanas princips.
Savukārt veselības aprūpes jomā EP deputāti pieprasa veikt pasākumus, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi dzimumvērīgai veselības aprūpei un novērstu dzimumu līdztiesības trūkumu veselības jomā, tostarp risinot ar dzimumu saistītās veselības vajadzības un riskus un pievēršot īpašu uzmanību slimībām, kas nesamērīgi skar sievietes.
Tāpat EP deputāti vēlas, lai ES izveidotu visaptverošu un saistošu regulējumu, lai nodrošinātu pilnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi visiem seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem. Viņi arī vēlas, lai tiesības uz drošu un legālu abortu aprūpi tiktu iekļautas ES pamattiesību hartā, un aicina ieviest vispārēju piekļuvi dzimumu līdztiesībai atbilstošai garīgās veselības aprūpei.
EK tiek aicināta aktīvi veicināt sieviešu piekļuvi darba tirgum, kā arī veikt pasākumus, lai samazinātu nodarbinātības, atalgojuma un pensiju atšķirības starp dzimumiem. Deputāti arī prasa savlaicīgi īstenot direktīvas par adekvātām minimālajām algām, atalgojuma pārredzamību, sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, kā arī par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Deputāti arī mudinājuši EK stiprināt mehānismus, lai risinātu demokrātijas regresu un uzbrukumus sieviešu un LGBTIQ+ pārstāvju tiesībām.