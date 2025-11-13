Mēs mobilizējam 30 000 karavīru mēnesī, bet militāristi un partneri pieprasa vairāk, saka Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis komentēja mobilizācijas paplašināšanas iespēju, norādot, ka šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem valstij, armijai un sabiedrībai.
Ukrainas prezidents par to runāja intervijā "Bloomberg".
Atbildot uz žurnālista jautājumu par mobilizācijas palielināšanu īslaicīgu atkāpšanos dēļ frontē, valsts vadītājs paskaidroja: "Personāla jautājums ir visjutīgākais un grūtākais man, karavīriem, tautai, sabiedrībai un mūsu partneriem."
Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainas armijas lielumu nevar salīdzināt ar Krievijas armiju, ņemot vērā valstu atšķirīgos izmērus. Viņš uzsvēra, ka pat ja militāristi pieprasa vairāk karavīru, jāņem vērā sabiedrības vajadzības: cilvēki strādā, maksā nodokļus, un šie līdzekļi tiek novirzīti aizsardzībai.
"Tāpēc ir jāatrod līdzsvars," piebilda prezidents.
Pēc viņa teiktā, mobilizācijas sistēma pašlaik darbojas pēc armijas ieskatiem, kas katru mēnesi ir iesaukusi aptuveni 30 000 cilvēku. Zelenskis precizēja, ka Ukrainas partneri aktualizē šo jautājumu, taču viņi neatrodas kaujas laukā un nesaskaras ar realitāti, ar kuru saskaras valsts.
Mobilizācija Ukrainā
Augstākā Rada nesen atbalstīja kara stāvokļa un vispārējās mobilizācijas pagarināšanu Ukrainā vēl par 90 dienām, līdz 2026. gada 3. februārim.
Šī ir 17. šī tiesiskā režīma pagarināšana kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada februārī. Vienlaikus Ukrainas aizsardzības ministrs Deniss Šmihaļs paziņoja, ka mobilizācijas līmenis Ukrainā pašlaik ir pietiekams, lai atjaunotu personāla skaitu un izveidotu rezerves.
Pēc viņa teiktā, mobilizācija Ukrainā norit saskaņā ar plānu un kopumā norit bez skandāliem.