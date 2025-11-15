Jauna DNS analīze atklāj iepriekš nezināmus faktus par Hitleru
DNS analīze, iegūta no dīvāna bunkurā, kurā pašnāvību izdarīja Ādolfs Hitlers, liecina, ka nacistu līderim, visticamāk, bija ģenētiska anomālija, kas izraisīja dzimumorgānu nepilnīgu attīstību.
Žurnālā "The Times" publicētā izpēte liecina, ka Hitlers, visticamāk, sirga no Kalmana sindroma, kas kavē pubertāti. Tā rezultātā dzimumorgāni attīstās nepilnīgi, un daudziem šī traucējuma nēsātājiem ir tā sauktais mikropenis - neparasti mazi dzimumorgāni.
Hitlera DNS arī atklāj ģenētiskos variantus, kas saistīti ar paaugstinātu autisma, šizofrēnijas un bipolāru traucējumu risku. Vienlaikus nav atrasti pierādījumi, ka Hitleram būtu bijuši ebreju priekšteči, kā, piemēram, apgalvoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
Izpēte balstīta uz audu paraugu, ko 1945. gadā no Hitlera bunkura dīvāna nogrieza ASV armijas pulkvedis Rozvels P. Rozengrens pēc tam, kad Hitlers izdarīja pašnāvību.
Zinātnieki salīdzināja Hitlera DNS paraugu ar dzīvo radinieku DNS un apstiprināja, ka asinis audos piederējušas Hitleram. Tāpat tika atzīmēts, ka salīdzināšana ar šī radinieka Y hromosomu ļāva veikt plašāku ģenētisko analīzi.
Izpēte ir daļa no dokumentālā filmas "Hitlera DNS: diktatora liels plāns", kas Lielbritānijā tiks rādīta sestdien.
Tajā pašā laikā pētnieki uzsvēra, ka ar vienu DNS analīzi nepietiek, lai noteiktu iespējamos psihiskos traucējumus. "Uzvedība nekad nav pilnībā ģenētiski noteikta," žurnālam "The Times" sacīja pazīstamais psihologs Saimons Barons-Koens.
"Saistīt Hitlera ārkārtējo nežēlību pret cilvēkiem ar šādām diagnozēm nozīmē riskēt ar stigmatizāciju, jo lielākā daļa šo diagnožu nēsātāju nav ne vardarbīgi, ne sadistiski, un daudzi tieši pretēji" viņš piebilda.
Zinātnieki norāda, ka ar lielu varbūtību Hitlers sirga no Kalmana sindroma, kas kavēja dzimumattīstību.
Pētnieki arī uzsvēra, ka tas saskan ar 1923. gada medicīniskās pārbaudes datiem, kas tika publicēti pirms desmit gadiem: Hitleram bija kriptorkhisms - sēklinieka nepareiza izvietošana, kad tas atrodas cirkšņa kanālā vai vēdera dobumā.
Zinātnieki piebilda, ka sindroms varēja ietekmēt testosterona līmeni, un iespējamība, ka Hitleram bija mikropenis, tiek lēsta aptuveni desmit procentu apmērā.