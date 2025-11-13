Eiropas Komisija sākusi izmeklēšanu pret enerģijas dzērienu ražošanas uzņēmumu "Red Bull".
Pasaulē
Šodien 14:14
EK sāk izmeklēšanu pret "Red Bull" par iespējamiem konkurences pārkāpumiem
Eiropas Komisija ceturtdien paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu pret enerģijas dzērienu ražošanas uzņēmumu "Red Bull" saistībā ar aizdomām par dominējošā tirgus stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
EK paudusi bažas, ka "Red Bull" pamudinājis klientus, tostarp lielveikalus un degvielas uzpildes staciju veikalus, lai tie pārtrauktu pārdot konkurentu enerģijas dzērienus, kuru tilpums pārsniedz 250 mililitrus.
Komisijai ir arī aizdomas, ka "Red Bull" centies samazināt konkurentu redzamību šādos veikalos vismaz Nīderlandē, taču citas Eiropas Savienības (ES) valstis EK nemin.
"Mēs vēlamies noskaidrot, vai šādas prakses dēļ tiek uzturētas augstas cenas un ierobežota enerģijas dzērienu izvēle patērētājiem," norādīja ES konkurences komisāre Teresa Ribera.