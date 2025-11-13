Biedējoši tuvcīņas kadri: Ukrainas specvienība Doneckas apgabalā bezbailīgi attīra zemnīcas, likvidējot vairākus okupantus
8. Speciālo spēku pulks Donbasā bezbailīgi izpostīja Krievijas armijas pozīcijas, nogalinot personālu un konfiscējot aprīkojumu un dokumentus.
12. novembrī Doneckas apgabalā 8. kņaza "Izjaslava Mstislaviča" vārdā nodēvēto Speciālo spēku pulka karavīriem izdevās iekļūt Krievijas militārajās pozīcijās un attīrīt to tranšejas.
"Viņi strādāja slepeni, ātri un precīzi," uzsvēra specvienība, publicējot arī kaujas video.
Video materiālā redzams, kā pulks attīra zemnīcu, karavīri iesaistās intensīvā kājnieku ieroču apšaudē tuvā attālumā, pa pāriem virzās dziļi nocietinājumos un pieveic ienaidnieku. Kaujas rezultātā tika likvidēti trīs okupanti, un viņu mantās tika atrasti personīgie dokumenti, pases un radioaparāts. "Speciālo operāciju spēki: vienmēr uz robežas!" Ukrainas aizstāvji citēja savu devīzi.
Ukrainas bruņotie spēki veic veiksmīgas kaujas operācijas arī Sumu apgabalā, kur tiem izdevās iznīcināt veselu okupantu vienību, kas pa cauruļvadu bija iefiltrējusies Varačīno. Kņaza "Izjaslava Mstislaviča" vārdā nosauktais 8. Speciālo operāciju pulks jau ir veicis izcilas operācijas. 19. septembrī viņiem izdevās likvidēt desmitiem okupantu, pelēkajā zonā iztīrīja tranšejas un sagūstīja daudzus krievu karavīrus.