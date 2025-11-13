Rubio nosauc vienīgo nosacījumu jaunai Trampa un Putina tikšanās reizei
Prezidents Donalds Tramps piekritīs jaunai tikšanās reizei ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu tikai tad, ja parādīsies "reāla iespēja" izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu.
Šādu paziņojumu sniedzis ASV valsts sekretārs Marko Rubio, raksta "Bloomberg". Pēc Rubio teiktā, Vašingtona un Maskava ir vienojušās, ka nākamajai Trampa un Putina tikšanās reizei jāsniedz konkrēti rezultāti. Savienotās Valstis uzsver, ka šādām tikšanām jābūt produktīvām, bet "tukšas vienošanās" Balto namu neinteresē.
"Mums jābūt pārliecinātiem, ka mums ir reāla iespēja sasniegt kaut ko pozitīvu. Mēs vēlamies kara Ukrainā beigšanu, taču sarunas pašas par sevi mums nav vajadzīgas," uzsvēra Rubio.
Šī gada oktobrī notika telefonsaruna starp Trampu un Putinu. Pēc tās Amerikas līderis paziņoja, ka plāno atkal personīgi tikties ar Kremļa vadoni, lai apspriestu Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanas nosacījumus, vēsta "Dialog.ua".
Iepriekš bija paredzēts, ka otrais Trampa–Putina samits notiks Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, un Ungārija pat bija sākusi sagatavošanos šim notikumam. Taču Tramps samitu atcēla, paziņojot, ka Putins nav gatavs piekāpties.
Pēc "Budapeštas samita" atcelšanas Donalds Tramps pastiprināja spiedienu uz Krieviju, ieviešot ekonomiskās sankcijas pret Krievijas naftas uzņēmumiem "Rosneft" un "Lukoil". Amerikāņu prezidents uzskata, ka ekonomiskais spiediens galu galā piespiedīs Putinu izbeigt kaujas darbības.
Ukraina oficiāli paziņojusi, ka ir apturējusi miera sarunas ar Krieviju. Pēc Ukrainas ārlietu ministra vietnieka Sergeja Kislicas teiktā, tiešajās sarunās Turcijā 2025. gadā Krievijas delegācija nevēlējās apspriest kaujas darbību izbeigšanas nosacījumus un visādi vilcināja sarunas. Krievijas puse centās radīt ASV ilūziju par sekmīgām sarunām, lai izvairītos no jauniem sankciju pasākumiem.