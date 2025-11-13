Polijas ār lietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Sikorskis: Ukraina ir gatava karot trīs gadus, Putins tik ilgi neizturēs
Ukraina ir gatava karot vēl divus trīs gadus, bet Krievijas diktators Vladimirs Putins nespēs tik ilgi izturēt, intervijā telekanālam "TVP World" sacīja Polijas ār lietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Viņš arī norādīja, ka Eiropai jābūt gatavai atbalstīt Ukrainu vēl vismaz trīs gadus.
"Ukraina plāno trīs gadus ilgu karu, un šādi koloniālie kari parasti ilgst aptuveni desmit gadus. Man nešķiet, ka Putins spēs to izturēt vēl trīs gadus," sacīja ministrs.
Sikorskis arī aicināja Eiropas Savienību (ES) aktīvāk iesaistīties sarunās par miera panākšanu.
"Es ceru, ka ASV turpinās apgādāt Ukrainu ar izlūkdatiem. Protams, Polija maksā par "Starlink" termināļiem, svarīga ir arī munīcija ASV ieročiem pretgaisa aizsardzībai un tālā darbības rādiusa triecieniem," uzsvēra Polijas ārlietu ministrs.