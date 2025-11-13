G7 ministri nosoda Ķīnas atbalstu Krievijai.
Pasaulē
Šodien 08:14
G7 ministri nosoda Ķīnas atbalstu Krievijai
G7 valstu ārlietu ministri paziņojumā trešdien pēc sanāksmes Kanādā nosodīja Ķīnas atbalstu Krievijai, vienlaikus uzsverot nepieciešamību panākt uguns pārtraukšanu Krievijas-Ukrainas karā.
Ministri kopīgā paziņojumā nosodīja "Ķīnas ieroču un divējādā lietojuma komponentu piegādes, kas ir Krievijas kara izšķirošais veicinātājs".
G7 ministri arī nosodīja Ziemeļkoreju un Irānu par militārā atbalsta sniegšanu Krievijai.
Ministri "atkārtoti apliecināja savu nelokāmo atbalstu Ukrainai, aizstāvot tās teritoriālo integritāti un tiesības pastāvēt, kā arī tās brīvību, suverenitāti un neatkarību," teikts paziņojumā.
"Mēs atkārtoti uzsvērām, ka tūlītēja uguns pārtraukšana ir steidzami nepieciešama. Mēs vienojāmies, ka pašreizējai kontaktlīnijai vajadzētu būt sarunu sākumpunktam. Mēs joprojām esam apņēmušies ievērot principu, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku," norādīja G7 ministri.