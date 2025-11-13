Tramps paraksta likumu, kas ļauj atsākt ASV valdības darbu
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien parakstīja finansējuma likumu, kas ļauj atsākt ASV valdības darbu.
Likums tika parakstīts neilgi pēc tam, kad tā projektu trešdien pieņēma ASV Kongresa apakšnams Pārstāvju palāta. Pirmdien šo likumprojektu pieņēma Kongresa augšpalāta Senāts.
Balsojumos Senātā un Pārstāvju palātā likumprojektu atbalstīja republikāņi, kuriem abās palātās ir neliels vairākums, un daži demokrāti.
"Ar manu parakstu federālā valdība tagad atsāks normālas operācijas, un mana administrācija un mūsu partneri Kongresā turpinās mūsu darbu, lai samazinātu dzīves izmaksas, atjaunotu sabiedrisko drošību, audzētu mūsu ekonomiku un padarītu Ameriku atkal pieejamu izmaksu ziņā," sacīja Tramps, parakstot likumu.
ASV valdības darbs tiks atsākts pēc 43 dienas ilga pārtraukuma, kas ir ilgākais ASV vēsturē. Tā dēļ vairāk nekā miljons federālo iestāžu darbinieku nav saņēmuši atalgojumu, savukārt valdības pabalstu piešķiršana un valdības pakalpojumu piešķiršana ir lielā mērā traucēta.