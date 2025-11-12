/Ilustratīvs attēls/
Šodien 17:25
VIDEO: Peru autobuss saskrienas ar pikapu, bojā iet 37 cilvēki
Peru dienvidos trešdien aizā iegāžoties autobusam, dzīvību zaudējuši 37 cilvēki, bet 13 ievainoti, pavēstīja varasiestādes.
Autobuss saskrējies ar pikapu un līkumā iegāzies aizā, krītot vairāk nekā 200 metru, sacīja Arekipas reģiona veselības amatpersona Valters Oporto.
🚨In southern #Peru, a passenger bus plunged into a ravine after colliding with a truck. According to radio station RPP, at least 37 people died in the accident – 36 on the spot and one in the hospital. pic.twitter.com/2sIxG0WAjW— News.Az (@news_az) November 12, 2025
Autobuss bija ceļā no Čalas uz Arekipu. Ceļu satiksmes negadījumi Peru nav retums, daudzos ir bojāgājušie.
Pērn ceļu satiksmes negadījumos Peru dzīvību zaudēja 3173 cilvēki, liecina oficiālās aplēses.