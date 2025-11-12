Ukrainas armija atstājusi Rivnopiļu Zaporižjas apgabalā.
Šodien 15:33
Ukrainas armija atstājusi Rivnopiļu Zaporižjas apgabalā
Ukrainas armija atstājusi Rivnopiļu Zaporižjas apgabalā, atejot uz izdevīgākām pozīcijām, trešdien paziņojis armijas grupējums "Dienvidi", piebilstot, ka krievu tālākā virzība ir apturēta.
Vēlu otrdienas vakarā, "pēc mūsu pozīciju pakļaušanas kompleksai apšaudei Rivnopiļas rajonā ukraiņu vienības ar mērķi saglabāt personālsastāva dzīvības pārvietojās uz izdevīgākām robežām", teikts armijas grupas paziņojumā.
Pretinieka tālāka virzība ir apturēta, taču turpinās sīvas kaujas citos šī virziena iecirkņos.
Kopumā šajā virzienā fiksēts pusotrs desmits kaujas sadursmju.
Pretinieks cieš smagus zaudējumus. Pēdējās diennakts laikā iznīcināti 58 krievu iebrucēji, bet aptuveni 30 ievainoti, teikts paziņojumā.
Iepriekš armijas grupa "Dienvidi" pavēstīja, ka ukraiņi atstājuši pozīcijas pie piecām apdzīvotajām vietām Zaporižjas apgabalā, kur aktivizējušies krievu uzbrukumi.