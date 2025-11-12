Lidmašīna Floridā iztriecas cauri pagalmam un iekrīt ezerā, nonāvējot palīdzības kravu vedošos tēvu un meitu. VIDEO
Pirmdien ASV Floridas štatā lidmašīna iztriecās cauri privātmājas žogam un iekrita ezerā. Katastrofā gāja bojā tēvs un meita, kuri ar privāto lidmašīnu bija paredzējuši nogādāt humānās palīdzības kravu viesuļvētrā “Melisa” cietušajiem Jamaikā.
Evaņģēlisko kristiešu misijas “Ignite the Fire” dibinātājs, 53 gadus vecais Aleksandrs Vurms un viņa 22 gadus vecā meita Serena gāja bojā, kad viņa pilotētā “Beechcraft King Air” lidmašīna iekrita ezerā Koralspringsā neilgi pēc pacelšanās no Fortloderdeilas, vēsta "NBC News". Katastrofas brīdi fiksēja vietējo māju videonovērošanas kameras.
Pagaidām nav zināms katastrofas cēlonis. Par laimi, uz zemes neviens nav cietis.
Viesuļvētra “Melisa” prasījusi vismaz 67 cilvēku dzīvības Karību jūras reģionā, tostarp 28 Jamaikā, kur tā izpostīja daudzas apdzīvotās vietas un bija visspēcīgākā reģistrētā vētra šīs valsts vēsturē. Palīdzības organizācijas steidzīgi centās apgādāt vietējos ar pārtiku un dzeramo ūdeni, būvēt patversmes un izsniegt dažādas pirmās nepieciešamības preces.
“Visu mūžu Alekss daudz ceļoja, sasniedzot dažādas valstis un kontinentus, kur viņš nenogurstoši sniedza ticību, līdzjūtību un atbalstu tiem, kam tas bija nepieciešams. Viņa ticības un līdzcietības mantojums ir skāris neskaitāmas dzīves,” teikts “Ignite the Fire” paziņojumā. “Sekojot tēva pēdās, Serena bija līdzjūtības un cerības gaismas stars, kas ar savu apņēmību iedvesmoja visus humanitārajā darbībā. Viņu pēdējais kopīgais ceļojums iemiesoja nesavtību un drosmi, atgādinot mums par kalpošanas un mīlestības spēku.”