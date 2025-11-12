BBC skandāls: Tramps apsver tiesvedību miljardu dolāru vērtībā
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka viņa pienākums ir iesūdzēt tiesā britu raidorganizāciju BBC par viņa izteikumu rediģēšanu.
Taču Tramps vēl nepaziņoja, ka tiešām grasās to darīt.
Prezidenta runas rediģēšana radīja iespaidu, ka Tramps neilgi pirms viņa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā 2021. gada 6. janvārī tieši aicinājis uz vardarbīgu rīcību. Oriģinālajā Trampa runā šāda aicinājuma nav.
BBC pirmdien atvainojās par Trampa runas rediģēšanu, kas arī novedusi pie BBC ģenerāldirektora Tima Deivija un BBC ziņu redakcijas vadītājas Deboras Tērnesas atkāpšanās.
Trampa advokāti pirmdien draudēja iesūdzēt BBC, pieprasot miljardu dolāru lielu kompensāciju, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākusī vēstule.
Intervijā telekanālam "Fox News" Trampam tika jautāts, vai viņš grasās sūdzēt tiesā BBC. Tramps atbildēja, ka viņam laikam vajadzētu to darīt. "Es domāju, ka man ir pienākums to darīt," paziņoja Tramps, taču neapstiprināja, vai ir oficiāli sācis tiesvedību pret BBC par neslavas celšanu. "Viņi piekrāpa sabiedrību, un viņi to ir atzinuši," piebilda prezidents.
Tramps norādīja, ka Lielbritānija ir viens no lielākajiem ASV sabiedrotajiem un ka tās valdībai pieder liela daļa BBC.