Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna un Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs atklāj Izraēlas vēstniecību Tallinā (foto: Izraēlas Ārlietu ministrija / Facebook)
Pasaulē
Šodien 19:29
Tallinā atklāj Izraēlas vēstniecību
Tallinā otrdien tika atklāta Izraēlas vēstniecība. Atklāšanas ceremonijā piedalījās Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs un Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna, kurš uzsvēra, ka "Izraēlas vēstniecības atklāšana Tallinā iezīmē jauni nodaļu mūsu partnerībā un dialogā".
Izraēla un Igaunija nodibināja diplomātiskās attiecības 1992. gadā. Igaunija savu vēstniecību Izraēlā atvēra 2009. gadā.
1992. gadā Izraēla Latvijā atvēra Baltijas valstīs pirmo vēstniecību. Lietuvā Izraēla savu vēstniecību atklāja 2015. gadā.