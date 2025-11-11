2352 gadi cietumā! Šādu sodu Turcijas prokuratūra pieprasa Erdogana sāncensim, Stambulas mēram Imamoglu
Turcijas prokuratūra pieprasījusi līdz 2352 gadiem ilgu cietumsodu Stambulas mēram Ekremam Imamoglu, kas tika aizturēts pirms aptuveni astoņiem mēnešiem un uz laiku atstādināts no amata, vēsta Turcijas mediji.
Imamoglu, kas tika uzskatīts par galveno iespējamo Erdogana sāncensi 2028. gadā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, apsūdzēts par noziedzīgas organizācijas dibināšanu un vadīšanu, korupciju, naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem, paziņoja prokuratūra. Imamoglu pārstāvētās Republikāniskās tautas partijas (CHP) advokāts ziņu aģentūrai DPA uzsvēra, ka šīs apsūdzības ir pilnībā nepamatotas un viņi sagaida, ka Imamoglu tiesā tiks attaisnots.
Kritiķi uzskata, ka tiesvedība pret Imamoglu ir valdības apzināts mēģinājums likvidēt spēcīgāko opozīcijas partiju valstī. Imamoglu aizturēšana martā izprovocēja lielākos protestus Turcijā pēdējo desmit gadu laikā.
Jāpiebilst, ka Erdogans, kurš no 1994. līdz 1998. gadam pats bija Stambulas mērs, pie varas ir kopš 2003. gada vispirms kā premjerministrs, bet kopš 2014. gada kā Turcijas prezidents, valstī ieviešot aizvien autoritārāku režīmu.