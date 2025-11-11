ASV Senāts pieņem likumprojektu valdības darba atsākšanai
ASV Senāts pirmdien pieņēma likumprojektu par valdības darba atsākšanu, kas vēl jāapstiprina Kongresa apakšnamā Pārstāvju palātā.
Senāts pietuvojās līdz šim ilgākās valdības darba apturēšanas izbeigšanai, kad vairāki demokrātu senatori pievienojās republikāņiem balsojumā par kompromisa darījumu, kas tika pieņemts ar 60 balsīm par un 40 pret.
Likumprojekts tagad tiek nodots Pārstāvju palātai, kur balsojums par to var tikt sarīkots trešdien. Pēc likumprojekta pieņemšanas abās Kongresa palātās to parakstīs ASV prezidents Donalds Tramps, lai tas kļūtu par likumu.
Kopš 1. oktobra, kad sākās valdības darba apturēšana, vairāk nekā miljons federālo iestāžu darbinieku nav saņēmuši atalgojumu, savukārt valdības pabalstu piešķiršana un valdības pakalpojumu piešķiršana ir lielā mērā traucēta.
Valdības darba apturēšana pēdējās dienās nopietni ietekmējusi gaisa satiksmi, liekot atcelt vairāk nekā 1000 avioreisus dienā.
"Mēs ļoti ātri atkal atvērsim mūsu valsti," Tramps sacīja reportieriem Ovālajā kabinetā, piebilstot, ka Senāta kompromisa "darījums ir ļoti labs".
"Mums šorīt šķiet, ka mūsu ilgais nacionālais murgs beidzot tuvojas galam, un mēs esam pateicīgi par to," pirmdien reportieriem sacīja Pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons.
"Vismaz daži demokrāti tagad beidzot ir gatavi izdarīt to, ko republikāņi, prezidents Tramps un miljoniem smagi strādājošu amerikāņu nedēļām ilgi aicināja viņus izdarīt," sacīja Džonsons.