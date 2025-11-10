Zelenskis brīdina, ka Putina stāvoklis ir kļuvis bezcerīgs, tāpēc viņš var izšķirties par uzbrukumu Eiropai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis bažas, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu uzbrukt kādai no Eiropas Savienības valstīm.
Intervijā britu laikrakstam “The Guardian” viņš sacīja: “Viņš (red. - Putins) to var izdarīt.” Pēc viņa domām Putina stāvoklis ir kļuvis bezcerīgs – Krievijas līderi neapmierina panākumu trūkums Ukrainas frontē, tieši tādēļ viņš varētu izšķirties par "otrās frontes" atvēršanu Eiropā.
Zelenskis aicināja Rietumu sabiedrotos atteikties no maldīgā uzskata, ka Putins vispirms vēlas pilnībā okupēt Ukrainu un tikai pēc tam pievērsties citām valstīm. "Viņš var darīt abus vienlaikus," uzsvēra Ukrainas prezidents. Pamatojot savas bažas, Zelenskis atgādināja par vairākiem incidentiem, kad Krievijas militārie lidaparāti un droni ielidojuši Eiropas Savienības valstu gaisa telpā.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kremļa saimnieku neuztrauc ne milzīgie cilvēku zaudējumi, ne militāro resursu izsīkums. Oktobrī vien Krievija zaudējusi ap 25 tūkstošus karavīru, taču tas nav atturējis Putinu no vēl lielāku spēku koncentrēšanas Ukrainā — uzbrukumā pie Pokrovskas iesaistīti ap 170 tūkstoši okupantu, un tā, pēc Zelenska teiktā, nebūt nav robeža.