Tramps gandarīts par šādu notikumu pavērsienu - BBC atvainojas par viņa runas rediģēšanu
Lielbritānijas sabiedriskā raidorganizācija BBC pirmdien atvainojusies par ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumu rediģēšanu, kas novedusi pie BBC ģenerāldirektora Tima Deivija un BBC ziņu redakcijas vadītājas Deboras Tērnesas atkāpšanās.
Prezidenta runas rediģēšana raidījumā "Panorama" radīja iespaidu, ka Tramps neilgi pirms viņa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā 2021. gada 6. janvārī tieši aicinājis uz vardarbīgu rīcību.
Rediģētā versija radīja iespaidu, ka Tramps saviem atbalstītājiem teicis, ka viņš kopā ar tiem dosies uz Kapitoliju un cīnīsies kā traks. Tomēr oriģinālajā Trampa runā šāda aicinājuma nav.
Šis incidents Lielbritānijā aktualizējis debates par BBC, kas jau sen tiek apsūdzēta neobjektivitātē no labējo politisko spēku puses, bet pēdējā laikā arī no kreiso puses.
BBC priekšsēdētājs Samirs Šā šodien vēstulē Lielbritānijas parlamenta locekļiem atzina, ka veids, kādā Trampa izteikumi tika samontēti dokumentālajā filmā, "radīja iespaidu, ka tas ir tiešs aicinājums uz vardarbīgu rīcību". "BBC vēlas atvainoties par šo kļūdu," paziņoja Šā, cita starpā solot reformēt valsts finansētās raidorganizācijas pārraudzību.
Jau vēstīts, ka Deivijs un Tērnesa svētdien atkāpās no amatiem saistībā ar šo incidentu.
Tramps pauda gandarījumu par šādu notikumu pavērsienu. Viņš pārmeta BBC žurnālistiem korupciju un negodīgumu, un viņa preses sekretāre paziņoja, ka BBC ir "100% viltus ziņas".
Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera preses pārstāvis šodien aizstāvēja BBC, uzsverot tās nozīmīgumu šajā dezinformācijas laikmetā. Vienlaikus viņš norādīja, ka BBC ir ātri jāreaģē, lai saglabātu uzticību un izlabotu pieļautās kļūdas, kad tādas gadās.
Valdība pašlaik pārskata BBC Karalisko hartu, kurā izklāstīta korporācijas pārvaldība un finansēšanas kārtība. Pašreizējās hartas termiņš beidzas 2027. gadā.
BBC galvenokārt tiek finansēta ar licenču nodevu palīdzību, kas cilvēkiem jāmaksā par televīzijas un radio izmantošanu. Taču nodevas pēdējos divos gados ir iesaldētas, kamēr inflācija ir strauji pieaugusi. Pēdējos gados BBC pārdzīvojusi vairākus finansiāli saspringtus periodus un tai nācies likvidēt simtiem darbavietu.
Bijusī BBC žurnāliste Kārena Faulere-Vata ziņu aģentūrai AFP pauda viedokli, ka BBC "tagad patiešām atrodas krīzes situācijā". Viņa norādīja, ka, ņemot vērā esošo mediju ekosistēmu ir "ļoti grūti to neuztvert kā labējā spārna uzbrukumu".
Bijušais konservatīvo premjerministrs Boriss Džonsons draudēja pārtraukt maksāt BBC licences nodevu, un pašreizējā Konservatīvās partijas līdere Kemi Bādenoka atzinīgi novērtēja Deivija un Tērnesas atkāpšanos, apgalvojot, ka BBC pieļāvusi vairākas nopietnas kļūdas.
Taču centriski noskaņoto liberāldemokrātu līderis Eds Deivijs aicināja Stārmeru pateikt Trampam, lai viņš neaiztiek BBC. "Ir viegli saprast, kāpēc Tramps vēlas iznīcināt pasaules ziņu avotu numur viens. (..) Mēs nevaram viņam to atļaut," paziņoja Deivijs.
Šī gada sākumā BBC atvainojās par nopietnām kļūdām dokumentālajā filmā par Gazas joslu, un BBC arī izpelnījās kritiku par to, ka šogad Glastonberijas festivālā neizslēdza pankroka un repa dueta "Bob Vylan" tiešraidi pēc tam, kad tā līderis izteica pret Izraēlu vērstus komentārus.