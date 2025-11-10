Krievija radījusi videospēli par iebrukumu Ukrainā, bet tā cietusi totālu izgāšanos
Propagandas spēle par iebrukumu Ukrainā ar nosaukumu “Otrjad 22: ZOV” spēļu tirgū ir cietusi neveiksmi — to katru dienu spēlē vien trīs spēlētāji.
Krievu videospēle par karu pret Ukrainu, ko amatpersonas lepni nodēvēja par "Krievijas atbildi uz "Counter-Strike"", ir cietusi pamatīgu neveiksmi. Projekts ar nosaukumu "Otrjad 22: ZOV", kas izveidots ar Krievijas Aizsardzības ministrijas līdzdalību, ir izrādījies nepopulārs pat pašā Krievijā, liecina resurss "Vot Tak".
Saskaņā ar "SteamDB" datiem, "Steam" platformā spēli katru dienu spēlē ne vairāk kā pieci cilvēki. Tās izlaišanas dienā 2025. gada maijā to iestartēja 50 lietotāji, bet mēnesi vēlāk – tikai trīs. Šodien, saskaņā ar statistiku, spēlei ir viens spēlētājs. Izstrādātāji lielījās ar spēles panākumiem ASV, taču izrādījās, ka tie ir meli.
Propaganda spēles vietā
Spēle, kas veltīta Krievijas iebrukumam Ukrainā, tika iecerēta kā stratēģijas spēle, kurā spēlētājs kontrolē krievu karavīru vienību, kas iebrūk Ukrainas pilsētās: Mariupolē, Melitopolē un citās. Saskaņā ar sižetu Ukrainas karavīri it kā "lieto narkotikas drosmei", savukārt Krievijas varoņi veic "varoņdarbus". Spēles palaišanu atbalstīja valsts mediji — "RIA Novosti", "Izvestia" un pat militārie forumi. Izstrādātāji apgalvoja, ka tas ir "pirmais patriotiskais grāvējs" un "Krievijas atbilde uz "Counter-Strike"". Patiesībā tā ir pilnīga izgāšanās.
Miljoni izmesti vējā
Izstrādi veica "SPN Studio", ko vadīja Aleksandrs Tolkačs, bijušā Krievijas vēstnieka Ungārijā dēls. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, finansējumu nodrošināja Aizsardzības ministrijas "Kultūras un atpūtas attīstības" fonds — tā pati organizācija, kas ekskursijās ved "speciālā smilitārās operācijas" (SVO) veterānus.
Viņi projektā ieguldīja lielus līdzekļus, piesaistīja "ekspertus" no armijas, pat Mariupoles kaujas veterānu, taču rezultātā ir iegūts produkts, kas "Steam" platformā nespēj konkurēt par ar bezmaksas spēlēm. Salīdzinot ar "Counter-Strike 2" panākumiem, ko katru dienu spēlē 1,5 miljoni cilvēku, "Otrjad 22" izskatās pēc tehniskas un morālas neveiksmes. Krievija vienkārši nezina, kā radīt šādus produktus, kas varētu konkurēt ar Rietumiem, saka eksperti. Pat krievu lietotāji par spēli smejas.
Pilnīga neveiksme
Spēle, nevis deklarētais "patriotisms", ir kļuvusi par vēl vienu pierādījumu Krievijas propagandas degradācijai. Mēģinājums pārdot karu kā izklaidi neizdevās, un pasaule to vienkārši ignorēja. Eksperti saka, ka pat Krievijas Federācijai lojāli krievu spēlētāji balso ar saviem rubļiem un procentiem, pārejot uz Rietumu projektiem.