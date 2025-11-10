ASV Senāts sper pirmo soli valdības darba atsākšanai pēc sešu nedēļu dīkstāves
Svētdienas vakarā ASV Senāta republikāņi un demokrāti spēra pirmo soli ceļā uz to, lai pieņemtu ASV federālo budžetu un atsāktu valdības institūciju darbu, kas teju sešas nedēļas lielā mērā bijis apturēts.
Senāts ar 60 balsīm pret 40 nobalsoja par to, lai apspriestu Pārstāvju palātas ierosināto pagaidu budžetu. Iepriekš republikāņi un centriski noskaņotie demokrāti Senātā bija vienojušies par galvenajiem kompromisa punktiem.
Lai gan balsojums ir politisks izrāviens, tas nenozīmē valdības iestāžu darba tūlītēju atsākšanu. Republikāņiem Senātā pašlaik ir neliels vairākums - 53 no augšpalātas 100 vietām. Tomēr, lai virzītu uz priekšu procedūras balsojumu, bija vajadzīgas vismaz 60 balsis.
Septiņi demokrāti un viens neatkarīgais senators balsoja par paketes virzīšanu, savukārt Rends Pols bija vienīgais republikāņu senators, kas balsoja pret. Starp demokrātiem, kas balsoja pret, bija arī ietekmīgais demokrātu mazākuma līderis Senātā Čaks Šūmers.
Tā kā demokrāti un republikāņi Kongresā nav spējuši vienoties par budžetu, kopš oktobra sākuma liela daļa valdības regulārās darbības ir paralizēta. Tagad, kad Senāts ir vienojies par paketi, projekts vēlreiz būs jāapstiprina Kongresa apakšnamam - Pārstāvju palātai. Atkarībā no tā, cik lielu pretestību tas sastaps abās partijās, šis process varētu aizņemt vairākas dienas.