Kanāriju salās vētrā gājuši bojā trīs cilvēki.
Ieraujot Atlantijas okeānā, Kanāriju salās vētrā gājuši bojā trīs cilvēki

Spānijai piederošajās Kanāriju salās spēcīgā vētrā gājuši bojā vismaz trīs cilvēki, kurus krasta bangas ierāvušas Atlantijas okeānā, svētdien ziņo amatpersonas.

Vēl 15 cilvēki dažādās vietās Tenerifes piekrastē sestdien guvuši traumas, vēsta glābšanas dienesti.

Varasiestādes, brīdinot par spēcīgiem vējiem un krasta bangām, aicinājušas cilvēkus atturēties no pastaigām gar pludmali un fotografēšanās uz satrakotās jūras fona.

