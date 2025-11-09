Palestīniešu atbalstītāji ielaužas Minhenes universitātē un sarīko uguņošanu uz jumta
Aptuveni 40 palestīniešu atbalstītāji piektdien ielauzušies Minhenes Tehniskās universitātes (TUM) galvenajā ēkā un uz tās jumta sarīkojuši uguņošanu, svētdien pavēstīja policija.
Incidents noticis palestīniešu atbalstītāju demonstrācijas laikā, kas tika rīkota ar lozungu: "Studenti pret TUM līdzdalību - Apturiet pētījumus aparteīda labā!"
Aptuveni pēc divām stundām, kad universitāte piedraudēja celt apsūdzības par nelikumīgu ielaušanos īpašumā, aktīvisti ēku atstāja.
Kopumā protesta akcijā piedalījās aptuveni 500 demonstrantu, kas piektdienas vakarā devās gājienā pa Bavārijas zemes galvaspilsētas ielām, bet par kārtību gādāja 100 policistu.
Citi incidenti akcijas laikā netika reģistrēti. Bavārijas antisemītisma komisārs Ludvigs Špenle norādīja, ka Izraēlas valdības kritizēšana noteikti ir atļauta, taču Vācijas zinātnisko institūciju nomelnošana nav pieņemama.
Špenle uzsvēra, ka aktīvistu apgalvojumi par TUM līdzatbildību cilvēku ciešanās Gazas joslā ir absolūti nepamatoti klaji meli.