Andželina Džolija par to kā viņai gāja Ukrainā: "Daudzi man teica, ka viņiem ir bail, ka pasaule viņus aizmirsīs"
No 5. līdz 7. novembrim Holivudas aktrise Andželina Džolija otro reizi kopš pilna mēroga kara sākuma apmeklēja Ukrainu. Viņa tikās ar ukraiņu ģimenēm Mikolajivā un Hersonā.
Andželina Džolija savā "Instagram" kontā dalījās, kā viņu ir iedvesmojuši ukraiņi, kuri, neskatoties uz karu un psiholoģisko slodzi, tic, ka dzīve turpinās. Džolija aicināja Krievijas un Ukrainas valdības pārtraukt karu un aizsargāt civiliedzīvotājus. Zemāk var izlasīt viņas publikācijas tulkojumu:
"Šonedēļ es devos uz Mikolajivu un Hersonu, lai satiktos ar ģimenēm, kas dzīvo frontes līnijā. Tur pastāvīgi jūtama bezpilota lidaparātu draudu klātbūtne. Debesīs dzirdama zema rūkoņa. Vietējie to dēvē par "cilvēku safari", jo dronus izmanto, lai nepārtraukti izsekotu, medītu un terorizētu cilvēkus. Bija brīdis, kad mums nācās apstāties un gaidīt, kamēr drons aizlidos prom. Es biju aizsargapģērbā, un man tas bija tikai pāris dienas. Šeit dzīvojošās ģimenes ar to saskaras katru dienu.
Viņi ir pārvietojuši savas skolas, klīnikas un bērnudārzus uz pagrabtelpām, jo nolēmuši, ka dzīvei jāturpinās. Skatīties uz to bija grūti, bet šie cilvēki iedvesmo. Daudzi man stāstīja, cik psiholoģiski smagi ir dzīvot ar pastāvīgu draudu sajūtu, un cik bail viņiem, ka pasaule viņus aizmirsīs.
Ir grūti saprast, kā pasaulē, kur pastāv spēcīga diplomātija, civiliedzīvotāji Ukrainā, Sudānā, Gazas joslā, Jemenā, Demokrātiskajā Kongo Republikā un daudzviet citur cieš ik dienas – it kā tie, kas pie varas, nevarētu neko darīt, lai pieliktu punktu šiem konfliktiem un aizsargātu visus civiliedzīvotājus vienlīdzīgi."
Viņa dalījās, ka viņu iedvesmo vairākas vietējās organizācijas un brīvprātīgie, kuri spēj atrast spēku rīkoties.
"Ja viņi spēj atrast spēku, valdībām vajadzētu būt spējīgām darīt to pašu," noslēgumā raksta aktrise.