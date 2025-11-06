Andželina Džolija apmeklējusi kara plosīto Hersonu
Holivudas aktrise un humanitārā aktīviste Andželina Džolija negaidīti apmeklējusi Ukrainas dienvidu frontes pilsētas Hersonu un Mikolajivu.
Džolija, kas iepriekš pildīja ANO vēstneses amata pienākumus, Hersonā apmeklēja dzemdību nodaļu un bērnu slimnīcu. Hersona, ko 2022. gadā īslaicīgi bija okupējusi Krievija, joprojām ik dienu cieš no vardarbīgām apšaudēm.
Viņas vizītes laikā notika arī negaidīts starpgadījums: Ukrainas mediji ziņo, ka Džolijas šoferis, kurš, iespējams, bijis militārais rezervists, viņas viesošanās laikā tika iesaukts armijā militārās apmācības atsākšanai. Reģionālais iesaukšanas birojs Mikolajivā apstiprinājis, ka šoferis saņēmis pavēli ierasties militārajā bāzē.
Saskaņā ar mediju sniegto informāciju Džolija iepriekš nebija informējusi Ukrainas varas iestādes par savu ierašanos un valstī ieradās kājām. Ukrainas amatpersonas uzsver, ka turpina skaidrot notikušā apstākļus, kamēr Džolijas pārstāvis atteicies komentēt notikušo. Holivudas aktrise Ukrainu apmeklēja kopā ar labdarības organizācijas "Legacy of War Foundation" pārstāvjiem.
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Džolija apmeklē Ukrainu – 2022. gada aprīlī viņa slepeni apmeklēja Ukrainas rietumu pilsētu Ļvivu, kur kā humanitārā aktīviste tikās ar bēgļiem, brīvprātīgajiem un kara ievainotajiem bērniem. Viņa apmeklēja bērnu slimnīcu un dzelzceļa staciju, kas kalpoja par patvēruma punktu bez dzīvesvietas palikušajiem cilvēkiem. Vizīte bija viņas personīga iniciatīva un veltīta tam, lai pievērstu pasaules uzmanību Ukrainas civiliedzīvotāju ciešanām kara laikā.