NATO ģenerālsekretārs aicina nesatraukties par Krievijas izteikumiem par kodolieročiem
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute 8. novembrī izteica skarbu brīdinājumu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam, uzsverot, ka “kodolkarš nekad nedrīkst tikt uzsākts.”
Rute pauda, ka nesenie NATO ikgadējie kodolspēku mācību panākumi sniedz pilnīgu pārliecību par alianses atturēšanas spēju, īpaši ņemot vērā Krievijas pieaugošo kodoldraudu retoriku. “Kad Krievija izmanto bīstamu un bezatbildīgu kodolretoriku, mūsu iedzīvotājiem ir jāzina – nav pamata panikai, jo NATO ir spēcīga kodolatbildes sistēma,” sacīja Rute.
Viņš arī atgādināja, ka Putins pēdējo mēnešu laikā vairākkārt piedraudējis ar iespējamu kodolieroču pielietošanu, ja pret Krieviju tiktu izmantoti konvencionāli ieroči vai notiktu uzbrukums ar kādas kodolvalsts atbalstu.
Tāpat Rute uzsvēra, ka NATO valstis būtiski palielinājušas munīcijas ražošanu: “Mēs jau mainām situāciju – NATO tagad ražo vairāk nekā pēdējo desmitgažu laikā.” Viņš norādīja, ka Krievija ilgu laiku ražoja vairāk nekā visas NATO dalībvalstis kopā, taču šī dinamika ir mainījusies, jo sabiedrotie atver “desmitiem jaunu ražošanas līniju” un paātrina piegādes.
Ģenerālsekretārs arī brīdināja, ka draudi drošībai, ar kuru saskaras NATO, ir “reāli un ilgstoši”, un Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu ir spilgtākais draudu piemērs. “Krievijas neprovocētais karš pret Ukrainu ir visacīmredzamākais draudu piemērs,” viņš teica. “Un jāsaprot, ka Krievijas radītie draudi nebeigsies, kad beigsies šis karš. Paredzamā nākotnē Krievija joprojām būs destabilizējošs spēks Eiropā un pasaulē.”