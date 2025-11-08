Dānija un Norvēģija brīdina par nopietniem drošības riskiem, kas atklāti Ķīnā ražotos elektroautobusos
Dānijas varas iestādes paziņojušas, ka vairāk nekā 200 Ķīnā ražotu elektroautobusu novērots būtisks drošības pārkāpums - autobusu piegādātāji spēj attālināti piekļūt autobusu vadības sistēmām, kas teorētiski ļauj tos deaktivizēt arī kustībā.
Norvēģijas sabiedriskā transporta uzņēmums "Ruter" paziņojis, ka saskāries ar līdzīgu pieredzi Ķīnā ražotos zīmola “Yutong” autobusos. "Testēšana atklāja riskus, pret kuriem tagad veicam pasākumus," norāda "Ruter" vadītājs Berns Reitans Jensens.
Uzņēmums paziņojis, ka viens no variantiem, kā atspējot attālinātu piekļuvi autobusu vadības sistēmai ir - izņemt no autobusiem SIM kartes, tomēr šāda rīcība neļautu autobusos izmantot vairākas nepieciešamās funkcijas. Uzņēmums paziņojis, ka plāno noteikt stingrākas drošības prasības nākotnes iepirkumiem.
Dānijas lielākais sabiedriskā transporta uzņēmums “Movia” ekspluatē 469 Ķīnā ražotus elektroautobusus, no kuriem 262 ir ražoti “Yutong” rūpnīcās. Uzņēmuma vadītājs Jepe Gārds brīdina: “Elektroautobusus – tāpat kā elektroautomobiļus – var attālināti deaktivizēt, ja to programmatūras sistēmām ir piekļuve internetam. Tas rada jautājumus par visām ierīcēm un transportlīdzekļiem, kuros ir iebūvēta ķīniešu elektronika.”
Civilās aizsardzības aģentūra “Samsik” gan norādījusi, ka patlaban nav konstatēti gadījumi, kad autobusi būtu deaktivizēti, taču atzina iespējamos apdraudējumus, kas minētajos autobusos pastāv. Tikmēr Ķīnas ražotājs “Yutong” uzsvēris, ka ievēro visus Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumus.
Tikmēr Dānijas politiķis Tomass Rodens, kurš specializējas Ķīnas ietekmes un drošības jautājumos, uzsver, ka "šāds risks nedrīkst pastāvēt, jo īpaši laikā, kad Dānija cenšas palielināt valsts noturību pret hibrīddraudiem.”