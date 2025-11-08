ASV boikotēs Dienvidāfrikā gaidāmo G20 samitu
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ASV neapmeklēs 22. novembrī plānoto G20 samitu Dienvidāfrikā. Šādu lēmumu viņš pamato ar to, ka "Dienvidāfrikā tiekot vajāti baltādainie cilvēki".
ASV prezidents sacīja, ka tas ir "kaunpilns lēmums", ka sanāksmi, kurā pulcēsies pasaules lielāko ekonomiku līderi, šogad rīko Dienvidāfrika. Tikmēr Dienvidāfrikas Ārlietu ministrija Baltā nama lēmumu raksturoja kā "bēdīgu".
"Tas ir pilnīgs kauns, ka G20 samits notiks Dienvidāfrikā. Afrikaneri (baltādainie cilvēki, kas cēlušies no holandiešu kolonistiem, kā arī franču un vācu imigrantiem) tiek nogalināti un viņu zeme un saimniecības tiek nelikumīgi konfiscētas," Tramps norādīja savā sociālakā tīklā "Truth Social". "Neviens ASV valdības ierēdnis nepiedalīsies šajā pasākumā, kamēr šie cilvēktiesību pārkāpumi turpināsies."
Dienvidāfrikas valdība šos apgalvojumus kategoriski noraidījusi. Valsts Ārlietu ministrija paziņojusi, ka apgalvojumi, ka afrikaneri ir tikai baltas rases pārstāvji esot "vēsturiski kļūdaini", un norādīja, ka paziņojumi, ka viņi Dienvidāfrikā tiktu vajāti, "nav balstīti faktos".
Kopš Trampa atgriešanās amatā 2025. gada janvārī, ASV vairākkārt apsūdzējusi Dienvidāfriku diskriminācijā pret baltādainajiem. Vairāki mediji lēš, ka tas saistīts ar tehnoloģiju magnāta un Dienvidāfrikas pilsoņa Īlona Maska ietekmi uz ASV prezidentu un viņa uzskatiem par situāciju valstī.
ASV piešķīrusi afrikaneriem bēgļu statusu un paziņojusi, ka bēgļu uzņemšanā ASV priekšroka tiks dota baltādainajiem Dienvidāfrikas pilsoņiem. Tikmēr Dienvidāfrikas valdība norādījusi, ka interese par šī statusa iegūšanu afrikaneriem bijusi zema, un norāda, ka ASV nostāja ir politiski motivēta.
G20 ir globāla ekonomiskā sadarbības platforma, kas dibināta 1999. gadā pēc Āzijas finanšu krīzes un kuras mērķis ir veicināt ekonomisko stabilitāti. Šogad sanāksmi rīko Dienvidāfrika, bet nākamgad tā būs ASV kārta. Neskatoties uz ASV protestiem, G20 dalībvalstis, tostarp arī ES un Āfrikas Savienība, turpinās tikšanos, lai apspriestu pasaules ekonomikas aktualitātes.