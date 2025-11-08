Pēc šaušalīgās kravas lidmašīnas avārijas UPS aptur savas MD-11 flotes izmantošanu
ASV pasta un kurjerpasta kompānija "United Parcel Service" (UPS) apturējusi kravas lidmašīnu MD-11 izmantošanu pēc tam, kad šonedēļ viena no tām avarēja Kentuki štatā un gāja bojā vismaz 14 cilvēku.
"Piesardzības un drošības apsvērumu dēļ esam nolēmuši uz laiku apturēt savu MD-11 lidmašīnu floti," paziņoja UPS.
"Šāds aizliegums stājas spēkā nekavējoties. Šo lēmumu pieņēmām proaktīvi pēc lidmašīnas ražotāja ieteikuma," piebilsts UPS paziņojumā.
Uzņēmums norādīja, ka ir izstrādājis ārkārtas rīcības plānus, "lai nodrošinātu, ka mēs varam turpināt sniegt uzticamus pakalpojumus".
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju aptuveni 9% no UPS flotes ir lidmašīnas MD-11.
Lidmašīna "McDonnell Douglas MD-11" bija ceļā uz Havaju salām, kad neilgi pēc pacelšanās tā avarēja netālu no Lūivilas Starptautiskās lidostas.
Tā ietriecās lidostai blakus esošajos uzņēmumos un uzliesmoja. Avārijā gāja bojā vismaz 14 cilvēki. Lidmašīnā atradās trīs cilvēku apkalpe.
ASV mediji ziņoja, ka arī piegādes kompānija "FedEx" ir apturējusi savu MD-11 lidmašīnu floti, kamēr tiek veikta drošības pārbaude.
Izmeklētāji pieļauj, ka negadījumu Kentuki štatā izraisīja viens no dzinējiem, kas pacelšanās laikā aizdegās un atdalījās.
ASV Nacionālās transporta drošības pārvaldes (NTSB) dati liecina, ka avarējusī lidmašīna bija būvēta 1991. gadā un vēlāk pārveidota par kravas lidmašīnu. Kompānija "McDonnell Douglas" 1997. gadā pievienojās "Boeing".