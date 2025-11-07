Stoltenbergs: ASV ir vajadzīga NATO - alianse dod priekšrocības pār Krieviju un Ķīnu
Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs intervijā “Sky News” sacīja, ka viens no viņa galvenajiem vēstījumiem ASV prezidentam Donaldam Trampam bijis – “ASV ir vajadzīga NATO.”
Stoltenbergs vadīja aliansi no 2014. līdz 2024. gadam – laikā, kad Tramps aizvadīja savu pirmo prezidentūras termiņu. “Amerikas Savienotās Valstis ir drošākas, ja to pusē ir vairāk nekā 30 sabiedrotie un draugi NATO ietvaros; Krievijai un Ķīnai nav nekā līdzīga tam, kas ir ASV.”
Stoltenbergs, kurš tagad ieņem Norvēģijas finanšu ministra amatu, tika arī izjautāts par domstarpībām aliansē pirms Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizītes Baltajā namā šovakar.
Krievijas nafta un gāze ir joma, kur sabiedrotie Tramps un Orbāns atšķiras: ASV prezidents mudina Eiropu beigt atkarību no Maskavas energoresursiem, savukārt Budapešta iebilst pret Eiropas Komisijas plāniem līdz 2027. gada beigām pilnībā atteikties no Krievijas gāzes importa.
Pagājušajā mēnesī Tramps žurnālistiem atklāja, ka Orbāns esot “lūdzis izņēmumu” attiecībā uz Krievijas naftas iegādi. “Mēs to neesam piešķīruši,” Tramps toreiz piebilda. “Mums vienkārši jāpaliek vienotiem”
Stoltenbergs atzina, ka NATO sabiedroto vidū pastāv domstarpības, taču uzsvēra – alianse spēj sadarboties un turpināt atbalstīt Ukrainu. “Mums vienkārši jābūt vienotiem un jāturpina sniegt atbalstu Ukrainai – un tieši to sabiedrotie arī dara,” viņš sacīja.
Viņš arī norādīja, ka Trampa problēmas nav ar pašu NATO, bet gan ar dalībvalstīm, kas nemaksā savu taisnīgo daļu par Eiropas aizsardzību.
Turklāt Stoltenbergs uzsvēra, ka nākotnē Eiropai jāsadarbojas ciešāk aizsardzības jomā, līdzīgi kā to dara Apvienotā Karaliste un Norvēģija.