Droni terorizē Beļģiju: paralizēta viena no Eiropas lielākajām kravu lidostām
Beļģijas pilsētas Ljēžas lidostā, kas tiek izmantota galvenokārt kravu pārvadājumiem, ceturtdien un piektdien uz neilgu laiku tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo tika pamanīti droni, paziņoja lidostas amatpersonas.

Lidojumi bija pārtraukti no ceturtdienas plkst.. 21 līdz piektdienas plkst. 1 un no piektdienas plkst. 7 līdz 8 pēc vietējā laika, kas par stundu atpaliek no Latvijas laika. Ljēžas lidosta ir viena no lielākajām kravu lidostām Eiropā.

Jau ziņots, ka trešdien dronu dēl tika atcelti desmitiem lidojumu Beļģijas galvaspilsētas Briseles lidostā. Pēdējā laikā droni konstatēti pie lidostām un slepeniem militāriem objektiem vairākās Eiropas valstīs. Ir radušās aizdomas par iespējamu Krievijas saistību ar palielināto dronu aktivitāti Eiropā.

