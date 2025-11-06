Par karagūstekņa nošaušanu krievu okupantam Ukrainā piespriež mūža ieslodzījumu. "******, *****!" skan viņa komentārs
Tiesa Ukrainā Krievijas karavīram Dmitrijam Kurašovam par ukraiņu karagūstekņa nošaušanu piespriedusi mūža ieslodzījumu, pavēstīja Nacionālās policijas preses dienests. 26 gadus vecais Kurašovs bija apsūdzēts par kara likumu un paražu pārkāpšanu, pastrādājot tīšu slepkavību.
27-летний орк Дмитрий Курашов, ранее судимый за кражу, присоединился к штурмовому отряду «Шторм-В» в 2023 году. 6 января 2024 года в селе Приютное он в упор расстрелял пленного украинского военнослужащего. Позже в тот же день украинские силы отбили позиции и захватили Курашова… pic.twitter.com/CRYqdJdr2D— распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 6, 2025
Sociālajos tīklos publicētajā video Kurašovs uz jautājumu, vai pārsūdzēs spriedumu, atbildēja lakoniski: "Nē, bļ**, mani viss apmierina, atp**** nah***."
2024. gada 6. janvāra rītā Krievijas karavīru grupa no "Štorm-V" vienības, kuras sastāvā bija arī Kurašovs, Zaporižjas apgabalā uzbruka ukraiņu pozīcijām.
Kad krievi bija ieņēmuši pozīcijas, viens no ukraiņu karavīriem, 41 gadu vecais strēlnieks Vitālijs G., nolika ieroci, pacēla rokas, iznāca no blindāžas un pēc Kurašova prasības nometās ceļos, teikts apsūdzībā. Tomēr Kurašovs nogalināja karagūstekni, raidot vismaz trīs mērķētus šāvienus.
Tiesa Zaporižjā, pamatojoties uz Zaporižjas policijas operatīvo darbinieku un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) izmeklētāju savāktajiem pierādījumiem, atzina apsūdzētā vainu. "Ekspertīzes, liecinieku liecības un videoieraksti no notikuma vietas apstiprināja - rašists apzināti nogalināja karagūstekni pēc pavēlniecības, kas uzbrukuma priekšvakarā bija devusi norādījumu neņemt gūstā ukraiņu karavīrus, pavēles," teikts policijas paziņojumā.
Tajā pašā dienā ukraiņu karavīri atguva pozīcijas, iznīcināja daļu Krievijas uzbrukuma grupas, sagūstīja Kurašovu un viņa armijas biedrus.