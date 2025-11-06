Itālija liedz uzstāties vēl vienai Putina "uzticības personai", šoreiz pie dziedāšanas netiks operdziedātājs Ildars Abdrazakovs
Itālijā atcelta Krievijas operdziedātāja, Krievijas diktatora Vladimira Putina 2024. gada "'vēlēšanu" uzticības personas Ildara Abdrazakova uzstāšanās, pavēstīja Eiropas Parlamenta viceprezidente Pīna Pičerno. "Abdrazakovs Veronas arēnā neuzstāsies," platformā "X" pavēstīja itāļu politiķe.
Все обсуждают свадьбу Шамана и Мизулиной. А знаете, кто подпевал Шаману на выдвижении Путина в президенты России в декабре 2023 года?— Alexander Pomazuev (@APomazuev) November 5, 2025
Правильно — Ильдар Абдразаков )
Вот он на 1:52 поёт: https://t.co/KLGq9IXpR7. https://t.co/5uWFPltkOQ
Bija paredzēts, ka Abdrazakovs janvārī Veronas arēnā piedalīsies operas "Dons Žuāns" iestudējumā. To, ka Abdrazakova uzstāšanās atcelta, apstiprināja arī Veronas arēnas preses dienests.
Pičerno pateicās Jūlijai Navaļnajai un viņas nelaiķa vīra Alekseja Navaļnija dibinātajam Korupcijas apkarošanas fondam (FBK) par palīdzību kampaņā pret Putina atbalstītāja uzstāšanos Itālijā. Pret Abdrazakova aicināšanu uz Itāliju oktobrī iebilda Itālijas apvienība "Liberi Oltre le Illusioni". Novembrī FBK un Pičerno pievienojās organizācijas prasībām.
Пособник Путина хочет вернуться в Европу. Мы не должны допустить этого.— Команда Навального | ФБК (@teamnavalny) November 5, 2025
Ильдар Абдразаков — активный сторонник Владимира Путина и его доверенное лицо. Он возглавляет театр в оккупированном Крыму, получает награды, посты и щедрые контракты за поддержку режима.
Сейчас Абдразаков… pic.twitter.com/HwDmqL3Slg
Ukrainas vēstniecība Itālijā platformā "X" pateicās Pičerno "par pastāvīgo atbalstu Ukrainai un apņemšanos aizstāvēt patiesību pret Kremļa dezinformāciju un propagandu". "Uz brīvības skatuves nav vietas nedz tiem, kas attaisno karu, nedz tiem, kas atbalsta Putina propagandu," uzver vēstniecība.
Navaļnija domubiedri norādīja, ka Abdrazakovs bija Putina uzticības persona 2024. gada "prezidenta vēlēšanās". Turklāt viņš Krievijas okupētajā Krimā ir Sevastopoles teātra mākslinieciskais vadītājs, kā arī un darbojas diktatora Kultūras padomē. FBK iekļāvis Abdrazakovu kara kurinātāju sarakstā, jo viņš atbalstījis Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Septembrī tika atcelts vēl viena Putina atbalstītāja - pianista Denisa Macujeva - koncerts Grieķijā, bet jūlijā tika atcelta diriģenta un Putina uzticības personas Valērija Gergijeva uzstāšanās Itālijā.