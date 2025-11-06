Itālija liedz uzstāties vēl vienai Putina "uzticības personai", šoreiz pie dziedāšanas netiks operdziedātājs Ildars Abdrazakovs
foto: AP/Scanpix
Ildars Abdrazakovs 2019. gadā, kad viņu vēl laida Itālijā
Pasaulē

Itālija liedz uzstāties vēl vienai Putina "uzticības personai", šoreiz pie dziedāšanas netiks operdziedātājs Ildars Abdrazakovs

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Itālijā atcelta Krievijas operdziedātāja, Krievijas diktatora Vladimira Putina 2024. gada "'vēlēšanu" uzticības personas Ildara Abdrazakova uzstāšanās, pavēstīja Eiropas Parlamenta viceprezidente Pīna Pičerno. "Abdrazakovs Veronas arēnā neuzstāsies," platformā "X" pavēstīja itāļu politiķe.

Itālija liedz uzstāties vēl vienai Putina "uzticīb...

Bija paredzēts, ka Abdrazakovs janvārī Veronas arēnā piedalīsies operas "Dons Žuāns" iestudējumā. To, ka Abdrazakova uzstāšanās atcelta, apstiprināja arī Veronas arēnas preses dienests.

Pičerno pateicās Jūlijai Navaļnajai un viņas nelaiķa vīra Alekseja Navaļnija dibinātajam Korupcijas apkarošanas fondam (FBK) par palīdzību kampaņā pret Putina atbalstītāja uzstāšanos Itālijā. Pret Abdrazakova aicināšanu uz Itāliju oktobrī iebilda Itālijas apvienība "Liberi Oltre le Illusioni". Novembrī FBK un Pičerno pievienojās organizācijas prasībām.

Ukrainas vēstniecība Itālijā platformā "X" pateicās Pičerno "par pastāvīgo atbalstu Ukrainai un apņemšanos aizstāvēt patiesību pret Kremļa dezinformāciju un propagandu". "Uz brīvības skatuves nav vietas nedz tiem, kas attaisno karu, nedz tiem, kas atbalsta Putina propagandu," uzver vēstniecība.

Navaļnija domubiedri norādīja, ka Abdrazakovs bija Putina uzticības persona 2024. gada "prezidenta vēlēšanās". Turklāt viņš Krievijas okupētajā Krimā ir Sevastopoles teātra mākslinieciskais vadītājs, kā arī un darbojas diktatora Kultūras padomē. FBK iekļāvis Abdrazakovu kara kurinātāju sarakstā, jo viņš atbalstījis Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Septembrī tika atcelts vēl viena Putina atbalstītāja - pianista Denisa Macujeva - koncerts Grieķijā, bet jūlijā tika atcelta diriģenta un Putina uzticības personas Valērija Gergijeva uzstāšanās Itālijā.

Tēmas

ItālijaKrievijaUkrainaVladimirs Putins

Citi šobrīd lasa