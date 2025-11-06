Civiliedzīvotāju terors turpinās: Lietuva iesniedz Krievijai notu un pieprasa nekavējoties pārtraukt agresiju
Lietuvas Ārlietu ministrija iesniegusi Krievijas pagaidu pilnvarotajam lietvedim kārtējo notu par Krievijas plašo uzbrukumu Ukrainā turpināšanu.
"Notā nosodīti uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kas ir izraisījuši elektroenerģijas un ūdens apgādes traucējumus," paziņoja ministrija.
Krievijas uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem, piemēram, bērnu slimnīcai Hersonā, liecina, ka agresors Ukrainas apgabalos, kas atrodas tuvu frontes līnijai, cenšas padarīt dzīvi neiespējamu, norādīja Lietuvas Ārlietu ministrija.
"Fakts, ka Krievijas iestādes veic koordinētus pasākumus, lai izdzītu Ukrainas civiliedzīvotājus no viņu mājām, ir norādīts arī pagājušās nedēļas ANO neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojumā par Ukrainu," piebilsts paziņojumā.
Lietuva aicināja Krieviju nekavējoties pārtraukt dronu un raķešu uzbrukumus un citas Ukrainas civiliedzīvotājus terorizējošas darbības, piemēram, deportācijas, un ievērot starptautiskās humanitārās tiesības.
Viļņa arī atkārtoti pieprasīja, lai Maskava izbeidz agresiju pret Ukrainu, izved savus okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un atlīdzina Ukrainai visus kara radītos zaudējumus.
Kopš 2022. gada pilna mēroga iebrukuma sākuma Lietuva ir iesniegusi Krievijai vairākas protesta notas, pēdējo reizi tas notika oktobra beigās.