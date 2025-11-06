Pasaules līderi devušies uz Brazīliju, lai piedalītos ANO klimata konferencē
Pasaules līderi ceturtdien pulcēsies Brazīlijas ziemeļu pilsētā Belenā, lai uzsāktu sarunas pirms 10. novembrī gaidāmās ANO klimata konferences (COP30).
Belenā ceturtdien ieradīsies Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un citu valstu līderi, kā arī Eiropas Savienības (ES) un ANO augstākās amatpersonas. Brazīlija cer, ka šis samits dos nepieciešamo impulsu COP30, kas ilgs divas nedēļas. COP30 piedalīsies tūkstošiem dalībnieku no aptuveni 200 valstīm.
Brazīlijas prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva uzsvēris, ka konferences mērķis ir panākt taustāmus rezultātus. Taču politiskā vide ir sarežģīta. Mediju virsrakstos dominē kari un ekonomiskās problēmas, daudzu pasaules lielvaru fiskālās perspektīvas labākajā gadījumā ir neskaidras, un ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija turpina atbalstīt fosilā kurināmā nozari.
Baltais nams paziņojis, ka neplāno sūtīt augsta līmeņa pārstāvjus uz COP30. Plānots, ka ceturtdien valstu vadītāji oficiāli atklās jaunu vairāku miljardu dolāru fondu, lai aizsargātu tropu mežus. 2019. gadā 140 valstis apņēmās līdz 2030. gadam apturēt mežu izciršanu, bet saskaņā ar vides aizsardzības organizācijas WWF datiem 2024. gadā vien tika zaudēti gandrīz septiņi miljoni hektāru pirmatnējo mežu.
Samitā plānots arī paust atbalstu starptautiskai mežu ugunsgrēku riska pārvaldībai un tiks popularizēta Brazīlijas ilgtspējīgas degvielas iniciatīva, kuras mērķis ir līdz 2035. gadam četrkāršot ražošanu un izmantošanu. Plānots pieņemt arī deklarāciju par bada, nabadzības un klimata aizsardzības jautājumiem.