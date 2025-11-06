Taifūns "Kalmaegi" Filipīnās prasījis jau 142 cilvēki dzīvības - gandrīz tikpat pazuduši bez vēsts
Bojāgājušo skaits Filipīnās, pēc taifūnā "Kalmaegi", pieaudzis līdz vismaz 142 cilvēkiem, bet vēl 127 cilvēki joprojām pazuduši bez vēsts.
Taifūna izraisīti bezprecedenta plūdi šonedēļ piemeklēja Sebu provinces pilsētas, aiznesot automašīnas, upju piekrastes būdiņas un pat smagus kravu konteinerus. Nacionālais civilās aizsardzības birojs ceturtdien apstiprināja 114 nāves gadījumus, bet šajā skaitlī nebija iekļauti vēl 28 bojāgājušie, kurus reģistrējušas Sebu provinces iestādes.
Sebu pilsētas tuvumā esošajā mazpilsētā Liloanā, kuras applūdušajos rajonos atrasti 35 cilvēku līķi, ziņu aģentūras AFP reportieri redzēja plūdu sanestu automobiļu kaudzes un ēkām norautus jumtus. Negrosas salā, kur gājuši bojā vismaz 30 cilvēki, lietavas izraisīja vulkānisku dubļu straumi, kas apraka mājas Kanlaonas pilsētā.
Oficiālais Filipīnās bojāgājušo skaits ietver armijas helikoptera sešus apkalpes locekļus. Helikopters, kas bija norīkots glābšanas darbos, avarēja Mindanao salā. Helikopterā atradās divi piloti un vēl četri komandas locekļi.
"Kalmaegi" ceturtdien pieņēmās spēkā, no Filipīnām virzoties tālāk uz Vjetnamu. Tā vēju stiprums bija 155 kilometri stundā (43 metri sekundē), bet brāzmās - līdz 190 kilometriem stundā (53 metriem sekundē).
Tiek prognozēts, ka taifūns ceturtdien sasniegs Vjetnamas centrālo daļu, saceļot jūrā līdz astoņiem metriem augstus viļņus. Vjetnamas vicepremjers Čans Hongha trešdien aicināja vietējās varas iestādes uztvert "Kalmaegi" kā "aktuālu un bīstamu", nosaucot to par "'ļoti anomālu" vētru.