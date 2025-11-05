Spānijā policisti aiztur 55 “ļoti vardarbīgus” cilvēkus un konfiscē gandrīz deviņas tonnas narkotiku
Spānijas policija operācijā valsts dienvidos likvidējusi septiņas noziedzīgas organizācijas, kas darbojās Kosta del Solas reģionā, aizturējusi 55 "ļoti vardarbīgus" cilvēkus.
Policijas operācija tika veiktas pēdējā mēneša laikā ar mēķi vājināt organizēto noziedzību populārajā kūrortu apvidū Spānijas dienvidos, teikts Valsts policijas paziņojumā.
Starp aizturētajiem ir arī desmit Francijas pilsoņi, kas apsūdzēti par līdzdalību kāda marokāņa nolaupīšanā pērn Marveljā.
Divi citi tās pašas bandas dalībnieki aizturēti saistībā ar divu Zviedrijas pilsoņu slepkavības mēģinājumu decembrī.
Policija paziņoja, ka upuri knapi izglābušies, lecot no liela augstuma.Vēl kāda franču banda, pēc visa spriežot, ir atbildīga par vardarbīgām laupīšanām, vēršoties pret konkurējošiem narkotiku tirgotājiem.
Policija 55 aizdomās turamos raksturo kā "ļoti vardarbīgus un augsti specializētus". Policisti konfiscēja 8,984 kilogramus hašiša un kokaīna, kā arī 37 šaujamieročus un vairāk nekā 150 000 eiro skaidrā naudā.