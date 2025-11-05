“UPS” kravas lidmašīnas avārijā ASV Kentuki štatā gājuši bojā vismaz deviņi cilvēki
Avarējot “UPS” kravas lidmašīnai netālu no Lūivilas Starptautiskās lidostas ASV Kentuki štatā otrdien, bojā gājuši vismaz deviņi cilvēki.
Kentuki gubernators Endijs Bešērs norādīja, ka trīs apkalpes locekļi, visticamāk, ir starp bojāgājušajiem. Vismaz 11 cilvēki guvuši smagus ievainojumus, ziņo amatpersonas. Vēl joprojām tiek meklēti pazudušie. Tiek uzskatīts, ka bojā gājušo skaits varētu pieaugt. Saskaņā ar gubernatora teikto, vismaz 16 ģimenes ir ziņojušas, ka viņu tuvinieki ir pazuduši.
Avarējot lidmašīnai, sprādziens skāra tuvumā esošos uzņēmumus, tostarp “Kentucky Petroleum Recycling” un auto detaļu veikalu “Grade A Auto Parts”. “Par laimi, netika trāpīts vietējam restorānam, kas atrodas turpat blakus, un tagad restorāna darbinieki palīdz meklēšanas un glābšanas darbos,” sacīja Bešērs.