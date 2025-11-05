Pēc skandāla par seksa lellēm Francija plāno apturēt piekļuvi “Shein” platformai
Francijas valdība trešdien paziņoja, ka ir sākusi procedūru, lai apturētu piekļuvi tiešsaistes platformai “Shein”, līdz uzņēmums pierādīs, ka tā saturs nav pretlikumīgs, ziņo medijs “AP”.
Šāds solis tika sperts pēc tam, kad izcēlās skandāls par to, ka “Shein” tīmekļa vietnē tika atrastas seksa lelles, kas ļoti līdzinājās bērniem. Lēmumu paziņoja Finanšu ministrija tajā pašā dienā, kad notika “Shein” fiziskā veikala atvēršanas pasākums Parīzes slavenākajā universālveikalā BHV.
Ministrija neprecizēja, vai šis lēmums ietekmēs arī fizisko veikalu, un nesniedza sīkāku informāciju par iemesliem, kāpēc tika pieņemts šis lēmums. Vien norādīts, ka pirmais progresa ziņojums būs pieejams 48 stundu laikā. Atbildot uz paziņojumu, “Shein” apņēmās sadarboties ar Francijas iestādēm, lai “ātri novērstu jebkādas problēmas”.
Francijas varas iestādes var pieprasīt tiešsaistes platformām 24 stundu laikā izņemt acīmredzami nelikumīgu saturu, piemēram, bērnu pornogrāfiju. Ja šī prasība netiek izpildīta, iestādes var pieprasīt interneta pakalpojumu sniedzējiem un meklētājprogrammām bloķēt piekļuvi un izslēgt attiecīgo vietni no saraksta.
Pēc valdības paziņojuma trešdien joprojām bija iespējams piekļūt “Shein” franču valodas tīmekļa vietnei un veikt pasūtījumus.