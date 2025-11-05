Uzņēmums "Shein" savā platformā tirgojis seksa rotaļlietas, kas līdzinās maziem bērniem
Francijas patērētāju aizsardzības centrs apsūdzējis ātrās modes uzņēmumu "Shein" par to, ka tas savā tirdzniecības platformā tirgoja seksa rotaļlietas, kas izskatās kā mazi bērni.
"Shein" uzņēmuma pārstāvji norada, ka pēc tam, kad viņi uzzināja par notikušo, “produkti tika nekavējoties no platformas izņemti". Uzņēmums piebilda, ka notiek izmeklēšana, lai saprastu, “kā minētās preces apgājušas viņu pārbaudes mehānismus”.
Uzņēmums arī norādīja, ka piekopj “nulles tolerances politiku pret jebkādu saturu vai produktiem, kas pārkāpj viņu platformas politiku vai spēkā esošos likumus”. “Mēs šo jautājumu uztveram ārkārtīgi nopietni. Mēs veicam tūlītējus koriģējošus pasākumus un stiprinām iekšējo kontroli, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos,” medijiem uzsvēra "Shein" pārstāvis.
Šonedēļ uzņēmums paziņoja, ka visā pasaulē aizliedz jebkādu seksa rotaļlietu tirdzniecību savā platformā un norādīja, ka pastāvīgi bloķēs visu pārdevēju kontus, kas saistīti ar šādu preču pārdošanu.
Tikmēr izmeklēšana turpinās un Francijas prokuratūra paziņojusi, ka bez uzņēmuma "Shein" izmeklē arī uzņēmumus "AliExpress", "Temu" un "Wish" par to, ka tie, iespējams, pakļāvuši nepilngadīgos pornogrāfiskam vai “cilvēka cieņu aizskarošam” saturam. Kā norādīts patērētāju uzraudzības paziņojumā, “bērnu pornogrāfijas izplatīšana ir sodāma ar līdz pat septiņu gadu cietumsodu un 100 000 eiro soda naudu.”
Tikmēr uzņēmums "Shein" jau iepriekš nonācis Francijas iestāžu redzeslokā – septembrī tam tika piemērots 150 miljonu eiro sods no valsts datu aizsardzības centra par to, ka uzņēmums bez lietotāju piekrišanas savā platformā izmantoja “sīkfailus”, kas vāc informāciju par lapas apmeklētājiem.