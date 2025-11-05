Putins ir devis rīkojumu sākt gatavoties kodolieroču pilna mēroga izmēģinājumiem
Krievijas aizsardzības ministrs Andrejs Belousovs Drošības padomes sēdes laikā ierosinājis diktatoram Vladimiram Putinam nekavējoties sākt gatavoties kodolieroču pilna mēroga izmēģinājumiem Novaja Zemļa arhipelāgā, trešdien ziņo Kremļa preses dienests.
Belousovs norādījis, ka ASV konsekventi izstājas no līgumiem par bruņojuma samazināšanu un ierobežošanu, kā arī veic stratēģisko uzbrukuma ieroču modernizāciju.
Tāpēc arī Krievijai jāuzturot savs kodolarsenāls, lai tas būtu gatavībā jebkuros apstākļos nodarīt pretiniekam nepieņemamus zaudējumus, apgalvojis ministrs.
Savukārt Putins trešdien paziņoja, ka uzdevis Ārlietu un Aizsardzības ministrijai, kā arī slepenajiem dienestiem savākt papildu informāciju par ASV plāniem veikt kodolizmēģinājumus un iesniegt saskaņotus priekšlikumus par kodolieroču izmēģinājumu sagatavošanas uzsākšanu.
“Es dodu rīkojumu Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, speciālajiem dienestiem un attiecīgajām civilajām iestādēm darīt visu iespējamo, lai savāktu papildu informāciju par šo jautājumu, analizētu to Drošības padomē un izstrādātu vienotus priekšlikumus par iespējamo darbu uzsākšanu kodolieroču izmēģinājumu sagatavošanai,” teica Putins.
Pēdējo kodolizmēģinājumu vēl toreizējā PSRS Novaja Zermļa poligonā veica 1990. gada 24. oktobrī.
1996. gadā ASV un Krievija kopā ar citām valstīm parakstīja Līgumu par vispārējo kodolizmēģinājumu aizliegumu, taču to neratificēja.
26. oktobrī Putins paziņoja par spārnotās raķetes "Burevestņik" izmēģinājumu, bet trīs dienas vēlāk - par kodoltorpēdas "Burevestņik" izmēģinājumu. Abus šos ieročus darbina kodoldzinēji.
Tūlīt pēc tam ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Savienotās Valstis atsāks kodolieroču izmēģinājumus, tāpat kā citas valstis, kas to dara.