"Ebreji, pārcelieties uz Izraēlu!": jaunievēlētajam Ņujorkas mēram Mamdani Izraēlas ministrs pārmet palestīniešu teroristu atbalstīšanu
Izraēlas diasporas un antisemītisma apkarošanas ministrs Amihais Šikli trešdien kritizējis Ņujorkas mēra vēlēšanu uzvarētāju demokrātu kandidātu Zohranu Mamdani, nodēvējot viņu par palestīniešu teroristu grupējuma "Hamas" atbalstītāju. Šikli aicināja Ņujorkas ebrejus pārcelties uz Izraēlu pēc Mamdani uzvaras vēlēšanās.
"Pilsēta, kas reiz bija pasaules brīvības simbols, ir nodevusi savas atslēgas "Hamas" atbalstītājam," platformā "X" paziņoja Šikli. Viņaprāt, Mamdani uzskati nav tālu no to "džihādistu fanātiķu uzskatiem", kas sarīkoja 11. septembra teroraktus. "Ņujorka nekad vairs nebūs tāda pati, jo īpaši tās ebreju kopienai. Pilsēta ar atvērtām acīm dodas bezdibenī, kurā Londona jau ir iegrimusi."
34 gadus vecais Mamdani kļūs par pirmo musulmani Ņujorkas mēra amatā un par vienu no ievērojamākajiem vēlētajiem ASV prezidenta Donalda Trampa pretiniekiem. Plānots, ka viņš stāsies mēra amatā janvārī.
Mamdani pēdējos mēnešos ir publiski nosodījis gan antisemītismu, gan islamofobiju. Viņš izsenis ir atbalstījis palestīniešus un Izraēlu nodēvējis par "aparteīda režīmu", bet karu Gazas joslā par genocīdu. Mamdani kampaņa saskārās ar asiem uzbrukumiem viņa politikai un izcelsmei no biznesa elites, konservatīvo mediju un ASV prezidenta Donalda Trampa puses. Tramps otrdien savā platformā "Truth Social" nodēvēja Mamdani par "ebreju ienaidnieku".