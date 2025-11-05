Filipīnās taifūns "Kalmaegi" prasījis 90 cilvēku dzīvības
Taifūnā "Kalmaegi" bojāgājušo skaits Filipīnās trešdien pieauga līdz 90 cilvēkiem, vissmagās cietušās Sebu provinces iedzīvotājiem sākot pārmeklēt plūdu izpostītos mājokļus un uzņēmumus.
Vissmagāk cietusi Sebu province, kur bezprecedenta stipruma plūdi otrdien piemeklēja pilsētas, straumēm aiznesot automašīnas un pat kravu konteinerus.
Sebu provincē ir reģistrēti 76 bojāgājušie, un vēl vismaz 17 cilvēki gājuši bojā citās provincēs, paziņoja civilās aizsardzības pārvaldes vadītāja vietnieks Rafaelito Alehandro.
"[Plūdos] tika skartas lielpilsētas, augstas urbanizācijas rajoni," intervijā vietējai raidstacijai DZMM sacīja Alehandro, piebilstot, ka 26 cilvēki ir pazuduši bez vēsts.
"Plūdu ūdeņu līmenis visur ir krities. Mūsu izaicinājums tagad ir aizvākt atlūzas, kas bloķē mūsu ceļus," sacīja Alehandro.
Filipīnu armija otrdien apstiprināja, ka Mindanao salā avarējis helikopters, kas bija norīkots glābšanas darbos. Gaisa spēku preses pārstāve vēlāk paziņoja, ka karavīri atraduši sešu cilvēku līķus, kas vēl nav identificēti. Helikopterā atradās divi piloti un vēl četri komandas locekļi.
24 stundās, pirms "Kalmaegi" sasniedza sauszemi, rajonu ap Sebu pilsētu appludināja 183 milimetri lietus, kas ievērojami pārsniedza mēneša vidējo normu - 131 milimetru, paziņoja meteoroloģe Čarmanje Varilja.
Sebu provinces gubernatore Pamela Barikuatro otrdien runāja par "bezprecedenta" situāciju, sakot, ka "plūdu ūdeņi ir vienkārši postoši".
Pirms taifūns sasniedza Filipīnas, no tā maršruta tika evakuēti 400 000 cilvēku.
Trešdienas rītā taifūns pārvietojās rietumu virzienā uz tūrisma objektiem Palavanas provincē. Tā vēju stiprums bija 130 kilometri stundā (36 metri sekundē), bet brāzmās - līdz 180 kilometriem stundā (50 metriem sekundē).
Filipīnas katru gadu piemeklē vidēji 20 vētras un taifūni. Septembrī valsti skāra divas spēcīgas vētras, tai skaitā supertaifūns "Ragasa", kas vēlāk prasīja 14 cilvēku dzīvības Taivānā.